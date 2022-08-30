田北辰倡取消6個月豁免　24萬長者上半年已打兩針仍未打第三針

確診個案反彈，港府收緊防疫措施，8月28日起出席宴會活動顧客必須於24小時內進行快速抗原測試並出示陰性結果，才可進入餐飲處所。立法會議員田北辰今早（30日）在電台節目表示，愈多人的宴會，感染機會愈大，這類措施一早應該要做，可以令參與者安心，認為這種收緊屬正面，不會影響社會運作，「你有幾可去啲八人以上嘅聚會？」



他又提到，現時有24萬60歲以上長者於今年6月1日前已接種兩劑疫苗，但至今仍未接種第三劑，認為他們感染風險高，政府不應該為保護一小撮人，要其他已完成接種的人一同接受社交距離措施收緊，建議當局即時取消疫苗通行證中，接種兩針後的6個月豁免，將未完成第三針接種者轉為「黃碼」。



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議員田北辰在電台節目《千禧年代》指，非常支持出八人以上席宴會，市民須於24小時內進行快速抗原測試並出示陰性結果的措施，「呢啲一早應該要做，因為愈多人，愈係涉及你唔識、你唔熟嘅人，中招機會大。」

他續指，現行措施能令參與宴會的人安心，這種收緊屬正面，不會影響社會運作，「你有幾可去啲八人以上嘅聚會？」

田北辰。（資料圖片）

田北辰又提到，政府收緊社交距離措施要搞清楚目的，指現時收緊是基於醫療系統受壓，而在較高危的210萬60歲以上長者中，有24萬於今年6月1日前已接種兩劑疫苗，但至今仍未接種第三劑，他指接種兩針滿三個月已應接種第三針，質疑「（政府）有咩理由重豁免佢？」

▼5月30日 市民趕打第三針疫苗以應付疫苗通行證▼



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他認為，這班未完成三針接種的長者，出行受感染風險高，建議當局即時取消他們的豁免期，若不接種第三針，其疫苗通行證須轉為「黃碼」，政府也不應該為保護這一小撮人，要其他已完成接種的人一同接受社交距離措施收緊，「就算唔係即刻（取消），畀一兩星期寬限，某程度上都係保護佢哋安全。」

按現時的疫苗通行證接種時間表，於5月31日前完成兩針接種、至今未滿6個月的18歲以上人士，已能符合疫苗通行證要求。