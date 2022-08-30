大坑舞火龍連續3年因疫情停辦　薄扶林村舞火龍會未收到政府回覆

疫情持續，大坑及薄扶林村今年的傳統舞火龍活動均受影響。國家文化遺產火龍承傳人、大坑舞火龍總指揮陳德輝今早（30日）在電台節目表示，大坑舞火龍不獲政府批准，即疫情下連續第3年停辦；而薄扶林村的舞火龍活動同樣受影響，薄扶林村火龍會總監蕭崑崙指至今仍未收到政府的正式回覆，今晚會開會討論今年舞火龍的形式。



▼昔日舞火龍盛況▼



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入場要取票用安心出行 申請仍不獲批

國家文化遺產火龍承傳人、大坑舞火龍總指揮陳德輝今早（30日）在電台節目表示，原本計劃9月9日至11日連續三晚舞火龍，每晚活動以浣紗街為中心，劃分七個區域，讓2000至3000人參與，參加者要先取票，入場時使用安心出行、須符合疫苗通行證要求，並留在指定區域。但即使提出上述建議，當局也沒批出申請，也未有向主辦方建議任何改善方法。

陳德輝稱，旅發局曾有意加開一場慶祝回慶，未料最後所有申請都不獲批。他指，明白舞龍會有很多人前來觀看，會有人群聚集，理解當局決定，但當有不少街坊致電問到為何舞火龍用意在於驅趕瘟疫仍不獲批，他坦言不知道如何回答。

他又提到，因要及早準備，早在今年3、4月已從國內採購材料運來香港，現時火龍的龍身已紮好，只差龍頭。

▼舞火龍▼



薄扶林村火龍會指未收到當局回覆

薄扶林村火龍會總監蕭崑崙都提到，該村的火龍已紮好八成，但就今次舞火龍向當局提交的申請，至今仍未收到正式回覆，只是聽到坊間很多說法指今年大坑及薄扶林村都不會有傳統舞火龍。

他表示，因村內既有私人地方、也有公用地方，「封村」只是暫時封閉一些主要路口，希望盡量減少外來人湊熱鬧，而為免人群聚集，今年舞火龍可能也只會在村內「遊一遊」，不似以往會逐家逐戶拜訪村民，但實際進行形式，會在今晚會進行特別會議再作商討及決定，他期望找到一個做法既可繼續傳統習俗，同時配合到當局防疫。

▼舞火龍▼

