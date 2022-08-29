9人感染退伍軍人病　3人居於天水圍天恩邨　今年累計52宗

衞生署衞生防護中心今日（29日）公布退伍軍人病個案最新數字，指在8月21至27日期間，共錄得九宗社區感染個案呈報，年齡介乎52至86歲，全部都有長期病患，其中三人居於天水圍天恩邨。中心指正展開流行病學調查，以找出可能的感染源頭、高風險接觸因素和是否出現群組個案，並提醒市民應使用和保養妥善設計的人造供水系統。



兩患者分別居淘大花園O座及樂華南邨喜華樓

衞生防護中心表示，於8月21至27日期間，共錄得九宗社區感染的退伍軍人病個案，涉及七男二女，年齡介乎52至86歲，全部都有長期病患，其中三人居於天水圍天恩邨，包括兩人居於恩樂樓，另一人則居於恩慈樓。

此外，有二人居於牛頭角，其中一人的住所為淘大花園O座，另一人為樂華南邨喜華樓。

1. 52歲男病人，有長期病患，居於青衣長亨邨亨麗樓；

2. 78歲男病人，有長期病患，居於天水圍天恩邨恩樂樓；

3. 75歲女病人，有長期病患，居於天水圍天恩邨恩樂樓；

4. 60歲女病人，有長期病患，居於牛頭角樂華南邨喜華樓；

5. 80歲男病人，有長期病患，居於天水圍天華邨華逸樓；

6. 58歲男病人，有長期病患，居於黃大仙慈正邨正泰樓；

7. 82歲男病人，有長期病患，居於旺角長旺道9號長旺雅苑；

8. 84歲男病人，有長期病患，居於天水圍天恩邨恩慈樓；及

9. 86歲男病人，有長期病患，居於牛頭角淘大花園O座。



50歲或以上男煙民較高危

衞生防護中心表示，截至8月27日，今年錄得52宗退伍軍人病個案；2021及2020年則分別錄得69及104宗。中心發言人指，男士、50歲以上人士、吸煙人士、酗酒人士和免疫力弱的人士，均較易感染退伍軍人病。發言人續指，退伍軍人桿菌可存活在不同水源環境，如水缸、冷熱水系統、冷卻水塔、按摩池、噴水池和家居呼吸道醫療器材等，病人有機會因吸入人工製水系統釋出受污染的水點和霧氣而受感染。

中心指，正展開流行病學調查，以找出可能的感染源頭、高風險接觸因素和是否出現群組個案，並提醒市民應使用和保養妥善設計的人造供水系統。