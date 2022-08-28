再多10人離世　17個月大男嬰仍留醫ICU　削門診服務仍可按時補藥

本港疫情持續，今日（28日）新增9,708宗確診，突破9,000大關。再多10人死亡，涉8男2女，年齡介乎62至99歲，全部死者均非院舍院友。其中有5人的死亡與新冠病毒有關，當中包括一名打齊三針、患有直腸癌的83歲男子。另外，昨日公布情況嚴重的10歲男童已由深切治療部轉往普通病房，需用低濃度氧氣治療，目前情況穩定。惟17個月大男嬰仍在兒童深切治療部留醫，目前情況嚴重。

醫管局宣布，14間普通科門診明日起調整服務，包括暫停及減少部份診所診症時段。偶發性病人可到其他普通科門診或私家醫生求診，已預約人士可按原定覆診日期，帶同預約便條及身份證，到指定藥物補充診所取藥。



▼8月28日 公務員事務局局長楊何蓓茵出席長幼新冠疫苗接種日活動▼



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醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業表示，現時有2,453人在公立醫院留醫，當中新增339名確診留醫病人。新增呈報10名危殆病人及九名嚴重病人，其中四人已打齊三針。現時共有43名危殆病人，41名嚴重病人，其中13名病人正在深切治療部留醫。

另外，再增10人離世，涉8男2女，年齡介乎62至99歲，其中六人未打齊三針疫苗、五人打兩針，以及一人未曾接種疫苗，全部死者均非院舍院友，包括：

五名死者與與新冠病毒有關：



1、99歲女，已打兩針，8.22經伊利沙伯醫院急症室入院，當時出現發燒、氣促及血含氧量下跌的情況，核酸檢測呈陽性，入院需用氧氣，後來情況持續轉差，昨日離世。

2、85歲男，已打兩針，本身有糖尿病及冠心病，8月27日因氣促，經聯合醫院急症室入院，兩日前（25日）快測陽性，血含氧量下跌，需要高濃度氧氣治療，昨日死亡。

3、83歲男，已打三針，本身有直腸癌，7月16日因發燒、肚瀉及血壓低，經伊利沙伯醫院急症室入院，醫管局認為病人是因細菌入血致血壓下跌，之後情況穩定，7月尾因外科問題由伊利沙伯醫院轉往黃大仙醫院。而在8月1日及4日及26日核酸檢測呈陽性，CT值分別是35、35及大於30，CT值高（即病毒量低），昨日發現其神志不清及心臟休克離世。醫管局不確定是否為院內感染個案。

4、91歲男，無打針，本身患有鼻咽癌及心房顫動，7月20日因發燒經瑪嘉烈醫院急症室入院，X光顯示有肺炎，之後情況好轉，8月9日轉往北大嶼山醫院接受復康治療，後來情況反覆，8月14日轉往伊利沙伯醫院。8月26日核酸檢測陽性，情況在此前已轉差，昨日中午離世。

5、94歲男，已打兩針，本身有貧血，8月19日經仁濟醫院急症室入院，當時出現發燒、氣促及血含氧量低的情況，快測及核酸呈陽，X光顯示有肺炎，入院情況轉差，昨日夜晚離世。

▼8月26日 醫務衞生局局長盧寵茂出席疫情記者會▼



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五名死者與與新冠病毒未必有關：



1、82歲男，已打三針，本身有冠心病，8月26日因撞傷頭及跌倒經聯合醫院急症室入院，腦掃描顯示有出血情況，入伊利沙伯醫院腦外科。入院篩查期間檢測呈陽性，腦問題逐漸轉差，昨日死亡。

2、69歲男，已打三針，本身有末期前列腺癌，8月5日因撞傷頭及身體虛弱，經天水圍醫院急症室入院，後來入屯門醫院腫瘤科。8月15日核酸檢測陽性，26日情況突然轉差，血壓下跌，醫管局相信懷疑內出血情況，昨日離世。

3、62歲男，已打兩針，本身患有肝癌，被發現昏迷送往仁濟醫院急症室，隨後搶救無效，死者快測呈陽性。

4、66歲男，已打三針，本身有高血壓，在街上暈倒被送東區醫院急症室，死者快測呈陽性，昨日離世。

5、80歲女，已打兩針，本身肚痛，昏迷不醒，昨日上午被送往廣華醫院急症室，隨後搶救無效，死者核酸測試及快測呈陽性，昨日中午離世。

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另外，沙田慈善護養院療養科病房發現有病人服務助理在8月22日確診，醫院展開接觸追蹤調查，發現再多三名、年齡介乎86至98歲女病人確診，三名病人轉往沙田醫院接受治療，員工及病人目前情況穩定。醫管局正調查個案關連，病房現時暫停收新症，並會進行徹底消毒。

李立業指，早前情況嚴重的10歲男童已由深切治療部轉往普通病房，需用低濃度氧氣治療，情況穩定。至於17個月大男嬰仍於兒童深切治療部留醫，氧氧可調低至2升，已沒有抽筋情況，但仍情況嚴重。

另外，因個案持續上升，醫管局須集中資源抗疫，及集中人手加強指定診所及遙距醫療的服務。醫管局部份普通科門診明日起調整服務，包括暫停及減少部份診所診症時段。偶發性病人可到其他普通科門診或私家醫生求診，已預約人士可按原定覆診日期，帶同預約便條及身份證，到指定藥物補充診所取藥。除普通科門診外，公院因應個案上升，非緊急手術日間門診服務亦會減少，部份病人治療須延期。

醫管局會繼續密切監察情況及服務需求，如疫情繼續惡化，有需要減少服務，以調動更多病床及人手抗疫。李立業呼籲市民切勿掉以輕心，儘快打齊針，尤其是長者及兒童。市民亦要定期檢測，如病徵輕徵都要接受檢測及治療。