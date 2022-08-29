食環署近3日共巡查1650間酒吧食肆　151顧客員工違防疫被罰75.5萬

本港疫情反彈，食環署今日（29日）宣布，上周五（26日）至今日凌晨，與警方巡查共140間酒吧及1,510間其他餐飲處所。行動中共檢控29名負責人，以及向151名顧客或員工發出定額通知書，以每人定額罰款5,000元，即共罰款75.5萬元。



另有4間酒吧分別被勒令禁止營業一周或兩周；亦有24間其他餐飲處所，被勒令禁止晚市堂食及限制最多2人一枱，為期3日至14日不等。



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食環署檢控29名酒吧食肆負責人

食環署公布，自8月26日至今日凌晨與警方巡查140間酒吧，及1,510間其他餐飲處所，向違反防疫規例的負責人、員工及顧客採取嚴厲執法行動；行動分別檢控四名酒吧負責人，以及25名其他餐飲處所負責人。

此外，亦有126名酒吧顧客或員工，及25名其他餐飲處所的顧客或員工，收到定額罰款通知書。

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政府規定，若顧客違反每枱人數上限，或非餐桌飲食時沒有佩戴口罩，或「疫苗通行證」的規定，將被定額罰款5,000元。即當局最少罰款75.5萬元。

食環署向126名酒吧顧客或員工，及25名其他餐飲處所的顧客或員工，被發出定額罰款通知書。（政府新聞處圖片）

24間食肆違規罰停晚市堂食最多14日

此外，違規處所須於執法人員發現違規情況後的翌日起，在下午6時正至翌日上午4時59分停止售賣或供應供在餐飲業務處所內進食或飲用的食物或飲品，並不得安排多於二人同坐一桌，為期三、七或14天不等或關閉處所七天或14天，更甚者會被勒令關閉處所一周至兩周。

當中有24間非酒吧的餐飲處所，被勒令禁止晚市堂食及限制最多2人一枱，為期3日、7日或14日；另有四間酒吧分別被勒令停業一周或兩周。

有24間非酒吧的餐飲處所，被勒令停止晚市堂食及限制最多2人一枱，為期3日至14日；另有四間酒吧被勒令停業一周或兩周。（政府新聞處圖片）

違反防疫條例可判罰款50000元及監禁六個月

政府提醒，餐飲業務負責人違反第599F章規例或「疫苗通行證」的規定及指示可被檢控，一經定罪，最高可被罰款50,000元及監禁六個月。身處餐飲處所或其他指明處所的人士亦須遵從適用於他們的要求；違反有關規定即屬犯罪，最高可被罰款10,000元，或可藉繳付定額罰款5,000元解除因該罪行而須負的法律責任。

此外，顧客在餐飲處所內違反同坐一桌人數上限的規定，可按《預防及控制疾病（禁止聚集）規例》（第599G章）被定額罰款5,000元；在非餐桌飲食時沒有佩戴口罩的人士，可因觸犯《預防及控制疾病（佩戴口罩）規例》（第599I章）被定額罰款5,000元。

政府強烈呼籲社會各界切勿鬆懈，必須同心協力及持之以恆地遵守預防及控制疾病的相關規例。食環署已加強宣傳並將會繼續嚴厲執法，提醒各界自律及合作，同心抗疫。