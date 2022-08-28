食環署警方聯合巡查607間酒吧食肆　票控95人罰47.5萬兩酒吧停業

疫情持續升溫，政府亦加緊巡查餐飲處所。食環署今日（28日）宣布，昨日至今日凌晨，與警方巡查共90間酒吧及517間其他餐飲處所。行動中共檢控13名負責人，以及向95名顧客或員工發出定額通知書，即昨夜單靠罰款已為庫房進賬47.5萬元。

此外，有2間酒吧分別被勒令禁止營業一周及兩周；亦有11間其他餐飲處所，被勒令禁止晚市堂食及限制最多2人一枱，為期3日至14日不等。



▼6月18日 警方深夜中環蘭桂坊巡查酒吧▼



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食環署公布，昨日與警方巡查共90間酒吧，以及517間其他餐飲處所。行動分別檢控2名酒吧負責人，以及11名其他餐飲處所負責人。此外，亦有84名酒吧顧客或員工，及11名其他餐飲處所的顧客或員工，被發出定額罰款通知書。

按現行規定，若顧客違反每枱人數上限，或非餐桌飲食時沒有佩戴口罩，或「疫苗通行證」的規定，將被定額罰款5,000元。若以95名顧客或員工計算，即當局昨夜最少罰款47.5萬元。

（政府新聞處網頁截圖）

上述有關處所被發現違規後的翌日起，將被禁止晚市堂食，即下午6時正至翌日4時59分，每枱不可多於2人，為期3日、7日或14日不等，甚至被勒令關閉處所一周至兩周。

當中分別有2間、4間及5間非酒吧的餐飲處所，被勒令禁止晚市堂食及限制最多2人一枱，為期3日、7日及14日。此外，亦有2間酒吧分別被勒令禁止營業一周及兩周。

（政府新聞處網頁截圖）

食環署並預告，執法部門將持續積極採取嚴厲執法行動，呼籲餐飲負責人及市民切勿以身試法。有關人士須嚴格遵從《第599F章》及《第599L章》，包括疫苗通行證中的「紅碼」及「黃碼」等相關規定。

食環署亦強調，餐飲業務負責人違反《規例》或「疫苗通行證」的規定及指示可被檢控，一經定罪，最高可被罰款50,000元及監禁6個月。身處餐飲處所或其他指明處所的人士亦須遵從適用於他們的要求；違反有關規定即屬犯罪，最高可被罰款10,000元，或可藉繳付定額罰款5,000元解除因該罪行而須負的法律責任。

此外，顧客在餐飲處所內違反同坐一桌人數上限的規定，可按《預防及控制疾病（禁止聚集）規例》（第599G章）被定額罰款5,000元；在非餐桌飲食時沒有佩戴口罩的人士，可因觸犯《預防及控制疾病（佩戴口罩）規例》（第599I章）被定額罰款5,000元。