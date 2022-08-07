瘧疾︱環境局長謝展寰視察食環署防蚊措施　呼籲市民防患未然

​香港爆發大型瘧疾感染，衞生防護中心今（7日）公布，截至昨日下午兩時累計錄得75宗瘧疾個案。環境及生態局局長謝展寰今日到葵涌瑪嘉烈醫院附近山坡實地視察食衞署的防治蚊患措施，並呼籲市民一同在家居及其他環境採取防蚊及滅蚊措施，防患於未然。



當局又指，食環署的分區環境衞生辦事處人員每星期視察位於瘧疾病媒監控區內約600條溪流，並進行河道疏理工作。食環署防治蟲鼠事務諮詢組人員亦在病媒監控區以外的溪流進行蚊子幼蟲調查及在附近採集成蚊，監察是否存在病媒瘧蚊。



瘧疾是由受感染的雌性瘧蚊（按蚊，瘧疾病媒）傳播的疾病，瘧疾出現本地傳播的風險非常低。除在2006年及2021年在人煙稀少的偏遠地方發現病媒按蚊外，本港再未有發現病媒蚊子。自1999年至今，衞生防護中心無錄得本地傳播個案。然而，本港夏季炎熱多雨，有利蚊子迅速繁殖，提醒巿民不能鬆懈，並應迅速採取防治蚊患措施。

瘧疾常見於氣候溫暖的地區，如非洲、東南亞及南美洲，此症由瘧蚊傳播。（Getty Images）

政府表示，根據監察資料顯示，瘧疾病媒在本地並不常見。但因應近日的外地輸入個案，食環署已加強對高風險地區的病媒防治工作，包括進行病媒調查、加強對患者活動及曾到訪地點（如機場、相關的檢疫酒店、檢疫中心、醫院及途經地方等）兩公里範圍內的河流溪澗進行病媒防控工作，並於適當位置施放殺幼蟲劑，使瘧蚊無法滋生及生存。

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每周監控600條溪流

食環署的分區環境衞生辦事處人員每星期視察位於瘧疾病媒監控區內約600條受監控溪流，並進行河道疏理工作，包括移動阻礙水流暢順流動的石塊、折斷伸入河道的植物橫枝、清理漂浮垃圾，並在適當位置施放蘇雲金桿菌式雙硫磷等殺幼蟲劑。

此外，食環署防治蟲鼠事務諮詢組人員亦在病媒監控區以外的溪流進行蚊子幼蟲調查及在附近採集成蚊，監察是否存在病媒瘧蚊。

謝展寰表示，傳播瘧疾的瘧蚊雖在香港並不常見，瘧疾出現本地傳播的風險非常低。但強調瘧疾是嚴重的傳染病，如未能及早醫治，可引致死亡，故絕不能因為風險較低便掉以輕心。食環署將加強防治蚊患的工作，強調防治蚊子工作必須透過社會各方共同努力，市民應保持個人衞生及在起居上防止蚊蟲滋生。