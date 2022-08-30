騙徒冒認女兒聲欲騙老婦400萬 醒目銀行經理「拖字訣」搗破騙局

近年電話和網上詐騙案猖獗，更有多名港人被「賣豬仔」到東南亞地方，事件引起廣泛關注。警方今日（30日）舉辦「傑出銀行員工嘉許典禮」，共有192名曾協助堵破騙案的銀行職員獲獎，涉及7間銀行。



其中一名得獎者為集友銀行的分行營運經理，他今年4月協助8旬婆婆轉賬400萬元到其銀行的户口，婆婆聲稱要為獎從美國回流的女兒置業，卻從未睇樓，經理向警方反詐騙協調中心（ADCC）報案後，才揭發要回流的並非婆婆的「真女兒」，婆婆亦不慎將網上銀行密碼交予騙徒，並被轉走140萬元，但幸好銀行職員及時洞悉騙徒技倆，力保婆婆400萬元儲款不失。



集友銀行土瓜灣分行營運經理林先生，為8旬老婦處理匯款案件時，揭穿騙徒偽冒婆婆女兒犯案。（盧翊銘攝）

婆婆欲轉帳400萬 稱自己清華畢業不會墮騙局

其中一名得獎者為集友銀行土瓜灣分行營運經理林先生，他今年4月13日協助一名86歲婆婆處理匯款，對方要求中止定期存款，並轉款400萬元到其名下的永隆銀行户口。

林經理根據銀行的要求，向要求處理大額交易的長者再三詢問匯款細節，才得悉婆婆欲替計劃從美國回流的女兒置業，惟婆婆從未睇樓，故認為事件有可疑，惟婆婆堅稱自己從清華大學畢業，女兒更是高材生，根本不會墮騙局。

銀行經理報警 查出婆婆「女兒」早轉走140萬

林經理隨後致電通報警方反詐騙協調中心（ADCC），並以中止定期存款需時為由，以「拖字訣」方式，拖延婆婆的匯款申請，讓警方介入調查，最後揭發欲回流置業的並非「真女兒」，而婆婆早前已將永隆銀行的網上銀行密碼交予騙徒，並已轉賬逾140萬元。ADCC隨後立即啟動止付機制，並協助婆婆追回騙款。

婦稱外甥陪同提取90萬卻叫不出名

另一宗案件則在去年2月11日「年三十」發生，年屆六旬的婦人在一名騙徒陪同下，到旺角彌敦道的中國銀行分行，先存入逾90萬元支票，再欲提取90萬元，聲稱是用作自己和兄長家居裝修之用，而陪同她提款的人為其外甥，但卻無法稱呼對方全名。

處理提款的分行營運主管李女士表示，認為女事主先抵押其單位，再作大額提款的舉動有可疑，向對方再三查詢，惟對方卻稱無裝修公司的銀行資料，亦無相關單據，自己亦無帶電話無法致電同樣要裝修的兄長讓職員確認事件。

通知其他分行作出預警 揭婦人改稱外甥為「契侄」

李女士建議事主與ADCC警員聯絡，惟她堅稱自己並非受騙，並在騙徒的督促下離開分行。惟她未有掉以輕心，並在ADCC警員建議下，標記女事主的户口以向其他分行職員作出預警，並通知附近分行提高警覺。

受害女事主隨後再在騙徒陪同下，到鄰近的旺角總統商業大廈分行再次嘗試提款，今次是要求轉賬50萬元至其匯豐銀行的户口和提取40萬現金，並聲稱陪同他的騙徒是「契侄」，「契侄」更批評銀行三番四次阻止婆婆提款。協助處理個案的分行營運主管隨即致電ADCC，警員到場後揭發女事主墮入「投資騙案」，並已轉賬20萬元到騙徒户口，ADCC隨即啟動止付機制，並將偽冒受害人親屬的騙徒當場拘捕。

旺角總統商業大廈中國銀行分行營運主管王先生。（盧翊銘攝）

蕭澤頤：詐騙案現佔罪案三分一 今年上半年1.2萬宗

今次是警方反詐騙協調中心第二次舉行「傑出銀行員工嘉許典禮」，以表揚協助警方打擊騙案的銀行和前線職員。

警務處處長蕭澤頤致辭時表示，近年網上和電話騙案猖獗，亦對當局執法成為挑戰，詐騙案由2016年佔整體罪案10%，飆升至現時每三宗罪案便有一宗屬於詐騙案，形容情況值得關注。他續指，去年1.9萬宗詐騙案，總涉款金額高達65億元，而今年首半年已錄得1.2萬宗同類型個案件，涉款達21億元。

警銀合作累計攔截107億贓款

蕭澤頤表示，警方致力與社群推動警政合作，亦有與金融機構合作，搗破與犯案和清洗金錢的犯罪集團，包括「警銀合作」，而反詐騙協調中心2017年7月成立至今，已攔截1,760宗案件，當中逾460宗是由銀行揭發，至今有571名騙徒被捕，攔截的贓款達107億元。