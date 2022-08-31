檢疫酒店解約　業界：3+4後房間量倍增　部份料轉型Staycation

政府放寬入境檢疫「3+4」，有4間檢疫酒店退出作檢疫用途。旅遊業促進會總幹事、檢疫酒店營運總監崔定邦今日（31日）表示，縮短檢疫期後，房間供應量上升一倍，惟入境旅客未有相應增加一倍，不排除在社會「0+7」的訴求下，部份酒店提早轉型提供Staycation「宅度假」服務。他又指，業界樂意做「逆向隔離」，協助港人北上前在港隔離。



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崔定邦在港台節目表示，目前60多間檢疫酒店入住率一般，僅約五至六成，在「3+4」檢疫安排下，縮短酒店檢疫日子，變相增加一倍房間供應，惟入境旅客沒有相應上升一倍。在過去9日，每天僅約6,200人次旅客入境，加上航班數目減少，每日只有40至50班，為平日的十分一。

崔定邦又指，每間檢疫酒店都有不同考慮，本港未來可能推行「0+7」檢疫安排，不排除有檢疫酒店提早轉型走Staycation「宅度假」路線，亦有酒店轉為隔離設施。他又指，酒店業會配合政府，歡迎轉做「逆向隔離」酒店，作為港人北上前的隔離設施。

旅遊業促進會總幹事、檢疫酒店營運總監崔定邦。（資料圖片/梁煥敏攝）

陳恒鑌︰「逆隔離」對大家都有好處

民建聯立法會議員陳恒鑌在商台節目稱，現時港人回內地要抽驛站配額，之後接受7日酒店隔離，但受制於每日只有兩千配額，預約困難。民建聯建議在香港實施「逆隔離」，返內地的隔離安排先在香港進行，可控制甚至增加相關隔離配額，亦可減低港人在內地確診風險，「對大家都有好處 」。

他認為，香港的「逆隔離」設施必須有獨立洗手間及沖涼間，除啟德郵輪碼頭及河套區的隔離設施，陳認為亦可研究在港邀請酒店加入作專用「逆隔離」酒店。