疫情｜劉宇隆：研縮短青少年第二及第三針隔距　加強到校接種服務

明日9月1日開學日，教育局昨（30日）發出最新指引，有意全日面授的中學需於11月起達九成學生打三針疫苗的接種率。政府專家顧問、港大醫學院兒童及青少年科學系講座教授劉宇隆今日（31日）表示，將會商討縮短青少年第二針和第三針的間距到5個月，以推高接種率。港大感染及傳染病中心總監何栢良則指，12至19歲青年免疫反應好，重症及死亡率低，可以盡快接種第三針。



▼5月3日 中學復課▼



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劉宇隆在新城電台節目表示，現時中學生第三針接種率約一半，專家會商討縮短青少年第二針和第三針的間距到5個月，期望兩個月內能讓中學生第三針接種率達九成，同時加強到校疫苗接種服務，推高小學及幼稚園學生的接種率，他指若家長擔心復必泰會引致心肌炎可以轉打科興，兩款疫苗對預防重症和死亡率的功效相同。

劉宇隆表示，公立醫院調動4000張床位應付新冠病人，會影響4成公立醫院服務，部分住院的兒科病人已經要分流到成人病房，並認為現時每日8至9千宗確診個案仍然未到達頂峰，呼籲市民盡快接種疫苗，遏制疫情升溫。

疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆。（資料圖片）

何栢良倡取消打第三針半年寬限期

港大感染及傳染病中心總監何栢良在商台節目表示，政府應盡快收緊疫苗通行證，取消第二針至第三針的6個月寬限期，並且在完成第三針後才可進入除口罩的表例處所。

何栢良指，認同中學生打齊三針才恢復全日面授，12至19歲青年免疫反應好，重症及死亡率低，如長期上半日課，對身心負面影響大。近日確診數字回升，惟本港往往在疫情發生才收緊措施，可參考新加坡做法，要求打一針加強劑，尤其接種三劑科興，要加一針核酸疫苗。

對於深圳出現BF.15，有指懷疑由香港輸入，何栢良指需要源頭追蹤，現階段未能下結論。