疫情．最新｜增9495確診　包括228宗輸入　多9人死亡

本港疫情持續，今日（31日）增9495確診，包括228宗輸入，累計2598名確診病人留院，包括355宗新入院個案，危殆個案53宗，嚴重病人41人，多9人死亡。學校呈報131宗個案，多一間學校有班級爆疫停課一周。



明日開學，教育局已發信通知學校，鼓勵學生和教職員提早即日進行快速抗原測試，即今日也需進行。11月1日起，中學若想全日面授課堂，需9成或以上學生打齊三針。



昨日疫情總覽：



港大醫學院編製的本地個案即時有效繁殖率在8月29日升至1.4484，即一名患者傳給1.5人，代表每日確診人數仍會上升。（港大醫學院圖片)

▼8月30日 黃大仙彩雲邨豐澤樓圍封強檢▼



▼8月30日 衞生署醫管局疫情記者會▼



【17:05】疫情持續，政府今日（31日）表示，本港三區污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，分別是東區愛東邨、沙田水泉澳邨、河畔花園、皇御居、屯門悅湖山莊等。政府將會陸續向當區居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共約29.5萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測。

▼8月31日 部份污水呈陽性屋邨及屋苑▼



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【17:03】劉家獻表示，部份私院包括聖保祿醫院、法國醫院、中大醫院已加床，最少都有380張，每間私院陸續加床，使用率一直上升，今日已達七成病床使用，一直希望有1000張，但要慢慢增加，會揀選合適病人，合作開始暢順，知道病人如何篩選、安排運送等，希望可繼續下去，令病床壓力舒緩。

17個月大染疫危殆男嬰，目前仍在瑪嘉烈醫院兒科深切治療病房留醫，需要插喉及用呼吸機，情況仍然危殆。

【16:52】張竹君表示，變異病毒株方面，懷疑BA.4/5個案佔59.7% ，總人數比例約數，BA.5約 52%；BA.4約7%，BA.2.12.1約6% ，其他34%是BA.2.2個案。今日約有一半快測陽性個案有做核酸檢測覆核，假陽性比例好低。

【16:48】衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，本港疫情持續，今日（31日）增9495確診，包括228宗輸入，學校呈報131宗個案，多一間學校有班級爆疫停課一周，是位於北角雲景道的合一堂陳伯允紀念幼稚園，N1班共有12學生，當中2學生確診。

【16:35】新增9宗死亡個案，包括一名34歲男性，8月27日快測陽，8月29日下午6時，因腳痛、腳腫、發燒、肚疴，到北大嶼求醫，當時血壓偏低及頭暈，快測陽性，轉碼嘉烈醫院，初時情況穩定，至晚上轉壞，因懷疑腳腫是心靜脈血栓，血色素高，紅血球高，或有隱疾，臨床認為是紅血球增生症，病人臨床穩定，翌日早上近5時，病人不醒人事、血壓低，情況轉差要插喉，至5:30無血壓，早上7時停搶救。臨床診斷過身好可能與隱疾即紅血球增生症、心靜脈血栓、肺動脈血栓等有關，未必與新冠完全有關，已打三針。

【16:30】醫院管理局總行政經理劉家獻表示，本港疫情持續，今日（31日）累計2598名確診病人留院，包括355宗新入院個案，危殆個案53宗，嚴重病人41人，多9人死亡。

【11:50】政府放寬入境檢疫「3+4」，有4間檢疫酒店退出作檢疫用途。旅遊業促進會總幹事、檢疫酒店營運總監崔定邦今日（31日）表示，縮短檢疫期後，房間供應量上升一倍，惟入境旅客未有相應增加一倍，不排除在社會「0+7」的訴求下，部份酒店提早轉型提供Staycation「宅度假」服務。他又指，業界樂意做「逆向隔離」，協助港人北上前在港隔離。

【11:15】明日9月1日開學日，教育局昨（30日）發出最新指引，有意全日面授的中學需於11月起達九成學生打三針疫苗的接種率。政府專家顧問、港大醫學院兒童及青少年科學系講座教授劉宇隆今日表示，將會商討縮短青少年第二針和第三針的間距到5個月，以推高接種率。港大感染及傳染病中心總監何栢良則指，12至19歲青年免疫反應好，重症及死亡率低，可以盡快接種第三針。

【10:50】康樂及文化事務署今日聯同大埔警區和衞生署在大埔新興花園康智閣進行執法行動。行動由今日上午約七時開始，至上午約十時結束。行動中，共檢查了約335名受檢人士的檢測報告，其中53名人士違反強制檢測公告，政府已向該等人士發出強制檢測令，要求他們於指明期間內接受檢測，並向其中三人發出10,000元定額罰款通知書。

【10:32】通訊事務管理局辦公室及香港電台今日聯同元朗警區和衞生署在天水圍嘉湖山莊麗湖居5座進行執法行動，於大廈出入口查核受檢人士檢測證明，以確認他們有否根據強制檢測公告的要求進行檢測。行動中，共檢查了約286名受檢人士，當中16人被發現未有遵從強制檢測公告，並已因此獲發強制檢測令，並向其中五人發出10,000元定額罰款通知書。

【09:06】黃大仙彩雲（二）邨豐澤樓解封，圍封期間約1660人接受檢測，當中發現26宗陽性檢測個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

▼8月染疫官員一覽▼



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【08:52】新學年明日（9月1日）開學，教育局昨（30日）發出最新指引，有意全日面授的中學需於11月起達九成第三針疫苗接種率，當局並推出獎勵計劃谷針。有中學校長今日（31日）形容兩個月內谷三針「有啲難，好倉卒」，又指打針是基於健康及社會責任，與獎勵無關，擔心會為學界帶來壓力，變相施壓「谷針」。

▼5月3日 中學復課▼



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▼8月29日 教育局長蔡若蓮到訪灣仔聖若瑟書院▼



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【07:00】新學年將於周四（9月1日）開學，教育局昨日（30日）發出通告，指中學如有意於11月1日或以後為全校或個別級別學生安排全日面授課，接種三劑疫苗的學生必須達九成以上。

寶安商會王少清中學校長陳志維認為，不少學生在3至4月疫情高峰時曾確診，到9月半年的期限滿後便會有不少學生打第三針，人數足以影響到11月時接種率是否達九成；再加上兩個月的時間充裕，有信心可以11月前趕上要求。

▼8月28日 出席宴會需快測陰性實施首日▼



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▼8月28日 彩雲社區中心舉行長幼新冠疫苗接種日▼



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▼8月21日起強制檢測公告▼



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▼8月27日 新一代山頂纜車投入服務▼

