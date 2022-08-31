中年漢涉致電滋擾司法人員　官自爆常收威脅　唔好以為濕碎罰幾千

中年漢涉致電滋擾區域法院法官過萬次，被指藐視法庭，案件今(31日)在高等法院處理，被告並無律師代表，法官陳慶偉言談間自爆也常收這類電話，或各種形式的威脅，直言有些人以為這些事很「濕碎」罰幾千，其實有機會判監，建議被告嚴肅處理。然而被告卻要求押後1年，陳官認為太久，最後只准案件押後至9月20日，著被告回法庭報告聘用律師的情況。



被告陸志榮（58歲，廣告設計員）被指於2021年5月至7月間，不斷打電話到一名區域法院法官的辦公室。

被告陸志榮涉致電到區域法院法官辦公室過萬次。

被告稱要閱2500頁文件

被告並無律師代表，控方原要求法庭直接處理案件，陳官卻再問被告是否需時聘請律師，被告卻稱，他於今年7月才收到控方提供的逾2500頁文件，他想閱畢文件才請律師，故要1年時間。

陳官稱同類電話收唔少

陳官卻認為要求時間不合理，言談間又自爆說：「呢啲電話我都接唔少，各種威脅都有。」又說：「唔好以為打個電話就捉我唔到，最多罰幾千蚊…...如果我係你，我就嚴肅處理。」

法官陳慶偉庭上自爆同類電話都唔少，並有各類型式的威脅。(資料圖片)

指大部份文件只是通訊記錄

被告堅持要閱畢所有文件才可以請律師，又認為法官屬司法機構故偏幫控方，惟法官指該2500頁文件，大部份只是通訊記錄，真正有用的文件不多，認為3星期時間已足夠，或直接交律師處理，但被告仍堅持要最少9個月，最後陳官只把案押後至9月20日下午，並對被告說，他當日也會處理另一單藐視法庭案件，著被告可以到庭旁聽，以了解這類案件是怎樣一回事。

案件編號：ESCC1958/2021