建築物渠管成沙士、新冠傳播途徑　袁國勇：政府多年未有改善措施

本港疫情反覆，政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇今日（31日）出席物業管理的活動，分享他自禽流感、沙士到新冠疫情的抗疫經驗，都離不開源頭是與動物界有關，而建築物渠管更成為沙士和新冠的傳播途徑之一。他指出，全世界的政府在處理疫情過後，就會忘記當時提出的補救措施，「嗰5年（任期）我無發生嘢咪得囉」，認為政府短視。



袁國勇回顧今次新冠疫情，笑謂以他65歲之齡「爬」過三十多幢樓宇視察建築物的煙囪傳播效應，與他結伴同行的包括衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮，他展示與對方在考察時的照片，特別說了「祝佢早日康復」，變相確認歐家榮確診新冠的消息。



政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇教授今日（31日）出席活動，與物管業界人士分享在新冠疫情肆虐期間，爬過三十多棟不同物業，嘗試找出病毒傳播成因的珍貴經驗。（劉夢婷攝）

「爬」逾三十棟物業考察新冠傳播途徑

袁國勇出席物業管理業監管局的活動上，分享歷年抗疫經驗，指出新冠病毒的空氣傳播「前所未有咁犀利」，為更好了解其傳播問題所在，笑謂65歲的他要爬「馬騮梯」，自嘲「無跌死」，到訪過三十多棟樓宇的樓頂，研究其樓宇結構。

他舉例，惠利大廈天井四面密封，形成煙通效應，樓內甚至U型隔氣管都沒有安裝，環境擠逼惡劣，建議政府考慮樓宇重建。

▼3月3日 港大微生物系專家袁國勇到西環新萬福護理院視察▼



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祝歐家榮早日康復 變相證實對方確診

期間分享他考察的照片時，有衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮的身影，袁國勇說了「祝佢早日康復」。包括《香港01》在內的多間傳媒都報道歐家榮確診的消息，事緣他的同住家人日前確診，隨後歐家榮被列密切確診者，後證實確診。

2022年1月4日，歐家榮與袁國勇（右）視察望月樓傳播新冠情況。（資料圖片／鄭子峰攝）

袁國勇回顧歷年抗疫經驗，提到禽流感、沙士和新冠疫情，最早的傳播源頭都來自動物界，透過街市擴散，沙士和新冠都有個案經U型渠管和鮮風傳播。至於物業管理的角色，他認為，當管理員看到不同渠管或垃圾房出現問題，就需要向上級呈報，同時要向住戶發放防疫的訊息，例如提醒要在U型隔氣管注水。

葉興國追問U型隔氣仍未納入樓宇設計

2003年時任淘大花園業主委員會聯會主席葉興國在台下提問稱，疫後一年的2004年便建議要把去水渠做好U型隔氣，定時提醒居民每隔一段時間注水入去地台去水位，始終不設實際，因為居民會忘記，所以建議樓宇設計應納入自動注水流去U型隔氣，以防止污水回流室內，但十多年來政府無強迫強建築商起樓時納入在樓宇設計之內。

袁國勇沒正面回應，只謂相信立法會議員會跟進。到台下再追問，政府在十多年來都沒汲取沙士教訓，做好相關的改善工程，袁國勇回應，「你講的都同意，不只（香港）政府2003年時未做，全世界政府都係咁，過咗件事，大家忘記佢，原因係太多priorities。」

葉興國是2003年淘大花園業主委員會聯會主席，當年一直跟進他身處的淘大花園渠管問題。（資料圖片）

袁國勇斥政府短視 沙士沒重來就不理當年建議

他理解政府需要優先處理市民生計而「睇餸食飯」，形容2003年沙士疫情「咁慘烈」，政府第一件事是處理失業問題，「過咗幾段時間，無返來喇，沙士過咗幾年都無返來，無人理了，所以好多應該落實的措施，包括你講的渠管問題，U型隔氣管的（注）水問題等等、建築條例的問題等等，全部都無再理。」

他續說，「因為個政府佢得5年之嘛，嗰5年我無發生嘢，咁咪得囉，5年之後發生咩嘢，無人知，呢啲你話短視都好啦，就好似全球暖化，係去到好嚴重，啲人先會處理。」

▼2003年 沙士襲港的情況▼



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袁國勇建議，將來的物業管理可努力做到衞生安全、預防病毒傳播，還表示Omicron傳播力極強，建議新建築規範應包括污水渠、U型隔氣管等喉管維護；重建不符規範的舊樓；在開抽氣扇時，應緊閉窗戶等。

袁國勇還用「飲食男女，人之大慾存焉」概括香港公共衞生問題，形容香港地少人多，人際交往、經濟貿易及國際交通活躍旺盛，亦促成傳染病毒傳播。