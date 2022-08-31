前醫學會會長史泰祖誤將濕疹當疣　專業失當罪成醫委會發警告信

前醫學會會長、皮膚科專科醫生史泰祖涉嫌於2016年，誤診病人患有普通疣，亦沒有詳盡講解冷凍治療的利弊及可替代治療方案。醫委會今日（31日）召開紀律聆訊，裁定史泰祖專業失當罪成，惟考慮到被告人已吸取教訓，及其對醫學界及社區的貢獻，決定向他發出警告信。

史泰祖今日並無親自出席聆訊，僅透過代表律師承認錯誤。



案情指，在2016年5月7日，投訴人吳女士帶女兒向史泰祖求醫，當時患者表示，腰部及大腿出現發癢的紅斑，手指和腳趾出現水泡。經診斷後，史泰祖認為病患部位為普通疣，並對其手指及腳趾上共24個病灶，進行冷凍治療。惟當時並未向病人及家屬詳盡講解，冷凍治療的疼痛程度及可能出現的併發症。

患人於治療後回家的路上，已感受到劇烈的疼痛，程度更近乎暈厥，亦對平日寫作及活動方面帶來困難。其後，在接受治療後的數日，患者的病患部位逐漸出現囊泡。吳女士在2016年5月12日，再帶女兒向另一名皮膚科何醫生求醫，診斷患者身上的水泡，為冷凍手術後水皰疹。

何醫生並注意到患者的手指上，長出許多小水泡，認為是Pompholyx（汗皰疹，皮膚濕疹的一種），因此對患者進行切開引流、外用類固醇及口服抗胺組織藥。數日後，患者的病情有所好轉。吳女士於同年5月13日，向醫委會投訴史泰祖。

史泰祖今日並無親自出席聆訊，僅透過代表律師承認錯誤。（歐陽德浩攝）

醫委會今日召開聆訊，研訊小組在庭上解釋，疣是HPV病毒(類乳頭狀瘤病毒)感染而成的絲狀疣，通常不會帶來痕癢，特徵為病變中的黑點，代表血栓形成的毛細血管。Pompholyx則是一種在手指及腳趾兩側發展的濕疹，形狀為木薯狀囊泡，伴隨非常痕癢。

研訊小組指，經審閱所有證據後，認為被告人誤診，亦未能在治療前，向患者及其母親正確解釋療法的利弊，以及其他包括水楊酸在內的替代治療方案。因此小組認為，被告的行為已低於香港註冊醫生的標準，裁定專業失當。

研訊小組又指，被告人稱在事發後，已採取補救措施，例如設立會診制度，給予病人更多講解病情的時間， 並在獲得同意下記錄在案。小組相信被告人已吸取教訓，並明白犯下的錯誤，認為再犯的風險很低；在考慮到被告人對醫學界及社區的貢獻，以及所提交的表揚 信，決定發出警告信。