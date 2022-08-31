開學前夕增9495確診　多一校有班別停課　張竹君：過萬宗是預期內

香港新冠疫情嚴峻，在明日（9月1日）開學前夕，今日（31日）新增9495宗確診個案，再破9000宗關口，懷疑BA.4或BA.5的個案比例繼續上升，最新佔59.7%。再有82間學校呈報131宗個案，涉97名學生及34名教職員，北角雲景道合一堂陳伯宏紀念幼稚園N1班須停課一周。



衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，社區個案活躍度升，過萬宗是預期之內，開學會要求師生日日快測，陰性才可返學，預計會有一批陽性個案，希望快測可阻截陽性人士返學，避免產生傳播。



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變種BA.5比例升至約53%

繼昨日新增8,848宗確診個案後，本港今日再增9,495宗，當中9,267宗是本地個案，228宗輸入個案。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，在變異病毒株方面，懷疑BA.4或BA.5的比例繼續上升，最新是59.7%。按總人數的比例計算，BA.5約佔52%至53%；BA.4約有7%；懷疑BA.2.12.1約有6% ；BA2.2則佔34%。

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北角合一堂陳伯宏紀念幼稚園有班別要停課

此外，學校再新增131宗呈報陽性個案，涉82間學校，包括97名學生及34名教職員。在過去七日，有24間學校呈報兩宗或以上個案， 其中北角雲景道的合一堂陳伯宏紀念幼稚園的N1班要停課一周。該班合共12名學生，至今有2名學生染疫。

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8間院舍有現個案

另外，分別有4間老人院及4間殘疾院舍呈報個案，包括深水埗明愛麗閣苑、九龍城耆康護老中心有限公司、葵涌宇達護老中心、觀塘瑞興護老中心有限公司、屯門新生精神康復會賽馬會農舍、香港善導會秦石中途宿舍、沙田新生精神康復會思悅園、東華三院李恩李鋈麟父子樂活熙庭。

當中葵涌宇達護老中心有一名院友及一名員工染疫；而觀塘瑞興護理中心有限公司亦有兩名院友中招。