泰越抬米價｜兩地米搶先已加最多6.6%　港米商解原因　10月極關鍵

全球兩大食米出口國泰國及越南達成共識，同意合作抬高全球米價，兩國均為香港主要白米來源，港人恐「捱貴米」。兩地未抬價，原來香港食米零售價近月已悄悄攀升，據政府工業貿易署數字顯示，今年首兩季，泰國香米每公斤平均零售價按年貴3.6%及2%，越南香米更貴6.6%及2.9%，惟兩者進口價實則下跌4.5%至16.5%不等。



大米進口商負責人李豐年表示，業界正觀望兩國磋商結果，現時仍未有細節，但認為市民不需過份擔心，並稱業界更關心10月至11月食米收成情況，相信米價變動會在該期食米中反映。他解釋，本港食米進口價近年較平穩，惟疫情下船期不穩令運輸費上升，較疫情前增一兩成，故零售價會有所增加。



泰國米今年首季每公斤賣$13.91升3.6% 越南米更飆6.6%

根據工業貿易署網站，由海關在超市收集所得的平均食米零售價格顯示，泰國香米今年第一季平均零售價為每公斤13.91元，第二季則為13.84元，按年分別上升約3.6%及2%；至於越南香米首季平均每公斤11.12元，第二次11.03元，亦按年增6.6%及2.9%。若單論今年每月平均零售價，泰國香米今年7月為13.84元，亦較今年1月增1.5%。

不過，翻查由食米進口商進口許可證上申報的到岸價格顯示，泰國香米今年首兩季平均進口價實質分別下跌16.5%及7.4%；越南香米亦跌5.5%及4.5%，顯示進口價實質較去年便宜。

香港食米6成來自泰國 23%來自越南 分列頭兩位

現時本港約6成進口食米均來源自泰國，越南則有23%排第二，不少市民均擔心兩國新政策會影響港人可能日後要「捱貴米」。李豐年表示，兩國現時正在磋商階段，未有實質落實細節，認為市民不必過早擔心，業界亦至觀望發展，並指泰國及越南米檔次不一，「唔知點去傾抬價，泰國米貴越南米好多。」

香港米商關注泰越10月食米收成 暫不必過份擔心抬價影響

李又說，10月至11月是食米收成期，業界相當關注收成情況，因收成好壞將直接影響米價，過去幾年收成均一般，不算好亦不太差，故進口米價較為平穩，相信兩國政策影響會反映在即將收成的該批食米當中。

李豐年認為，市民暫時不需擔心米價問題。 （資料圖片/黃舒慧攝）

食米進口價跌零售價反升 米商：疫情下運輸費升兩成

至於進口價下跌、零售價反而上升，李豐年解釋，零售價增加可能是零售商加價及運輸費用等因素，並指由於進口價格不包括運輸費用，食米絕大部份是用船運，而疫情下近兩三年船期不穩，運輸費較疫情前一般貴一兩成。他稱運輸問題亦非今日才有，歐洲情況更加嚴重，如一兩萬的貨櫃或要增至十多萬元，香港則加兩三千左右。