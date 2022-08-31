李家超寓所帝庭園等三區污水樣本陽性　民政處派20.5萬套快測包

民政事務總署表示，因應油尖旺、觀塘及大埔區採集陽性污水樣本，油尖旺民政事務處、觀塘民政事務處和大埔民政事務處向區內住戶、清潔及物管員工，派發共約205,000套快速測試套裝，當中包括特首李家超住所何文田京士柏帝庭園等。



署方指，油尖旺民政事務處透過物業管理公司及業主立案法團，向何文田君頤峰、帝庭園，以及花墟道附近一帶住宅、三無大廈的住戶、清潔及物管員工，派發快速測試套裝作自願檢測。

至於觀塘民政事務處，亦陸續向九龍灣德福花園、得寶花園及淘大花園派發快速測試套裝。

而大埔民政事務處亦向大埔安樂樓、省躬大廈、富萊花園、榮明花園、榮暉花園、榮麗苑、粵發大廈、美利大廈、美新大廈、順景樓、八號花園、汀雅苑、海寶花園、翠屏花園及昌運中心派發快速測試套。

政府提醒，快速抗原測試呈陽性結果的人士應拍攝檢測結果的照片，並於24小時內經「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」申報結果。市民若使用網上申報系統時遇上困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衞生署衞生防護中心其後會聯絡有關人士以完成申報程序。