北角東寶小館疑違反租約條款　食環署終止租約　最遲9.2交還檔口

屹立北角渣華道市政大廈約30年的大牌檔東寶小館，疑違反租約條款，日前接獲食環署的《擬終止租約通知書》，需於9月2日前交還檔口予署方。

食環署回覆表示，經調查及搜證後，證實東寶小館四個攤檔的四位承租人，並非以獨資經營者身分經營攤檔，故根據租約條款，向承租人發出「擬終止租約通知書」。署方強調，承租人必須嚴格遵守租約條款，包括必須以獨資經營者身份經營攤檔，並不得將攤檔分租，否則有關租約會被終止。

不過食環署亦提到，承租人如不滿終止租約的決定，可在「終止租約通知書」發出日期起計30天內，以書面方式向市政服務上訴委員會提出上訴。有食客引述東寶小館經理露比指，由原訂9月2日結業，暫時獲延期至9月30日。



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東寶小館書面申述不獲食環署接納

《香港01》晚上到東寶小館，現場所見有不少客人，需要排隊等候，有食客與負責人拍照留念；負責人亦向客人敬酒。

負責人向記者展示食環署的信件，指由於違反租約的條款，故署方於8月3日發出《擬終止租約通知書》，擬終止租約。雖然東寶曾提於8月10日提出書面申述，但署方並不接納，決定於9月2日終止租約，要求東寶在該日或之前，將攤檔內的所有營業工具移走，並騰空攤檔交還。

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署方的信件亦指，會沒收其按金，不會退還及賠償。假如負責人於9月2日後繼續使用攤檔，署方將追收所需繳付的「中間收益」，直至署方收回攤檔。

墨魚汁意大利麵熱賣 「戰鬥碗」盛啤酒出名

監警會前委員鄭承隆在社交網站發文稱，東寶將於9月2日結業，嘆道又一間30年歷史的食肆結業，批評食環署處理手法，並直言：「搞乜嘢保育搞乜嘢集體回憶，搞死咗先去保育？」

旅發局亦有介紹東寶（旅發局網頁截圖）

旅發局的網頁亦有介紹東寶小館，形容為「極受歡迎的餐廳」，又稱其海鮮料理新鮮，推薦進食墨魚汁意大利麵和炸大蝦。旅發局亦提到，店內的啤酒使用冰凍的「戰鬥碗」盛載。

何志平去年一枱九人光顧違限聚令鬧出風波

過往不時有名人現身東寶小館，曾因行賄非洲政要而於美國身陷囹圄的民政事務局前局長何志平，於去年4月在東寶小館進餐，但涉嫌違反當時四人一枱的「限聚令」，一共九人坐在同一張無間隔的圓桌。之後食環署回覆稱，正調查有人涉嫌違反「限聚令」。

前民政事務局局長何志平（右）及太太胡慧中，曾被指疑與另外7人一同到北角渣華道街市的熟食中心晚膳，合共9人坐在同一張無間隔的圓桌。

「奇異博士」班尼迪甘巴貝治2016年訪港都特意光顧

另外，前財政司司長曾俊華競選特首時，亦曾為座上客，當時被不少食客拉着合照。2016年時，飾演「奇異博士」的國際影星班尼迪甘巴貝治（Benedict Cumberbatch），到香港宣傳電影期間，亦曾特意到東寶吃飯。

食環署：4承租人非以獨資者經營攤檔違租約

食環署回覆稱，署方轄下街市的攤檔租約訂明，承租人須以獨資經營者身份經營攤檔，不得轉讓、按揭、抵押、租讓、分租，或放棄管有該攤檔，或轉移其租約的權利或義務，或與他人協議作上述交易，假如違反租約條款，署方可即時收回攤檔及終止有關租約。

署方續指，經詳細調查及搜集證據，證實東寶小館四個攤檔的四位承租人，並非以獨資經營者身份經營攤檔，遂根據上述租約條款，於8月3日向承租人發出「擬終止租約通知書」。署方指，各承租人於收到通知書後，曾作出申述，不過經審視後，署方仍然有充分證據顯示，承租人違反該租約條款，遂於8月26日向各承租人發出「終止租約通知書」，終止與其簽訂的租約，及收回街市攤檔。

仍有30日可就終止租約提出上訴

食環署指，如承租人不滿上述終止租約的決定，可在「終止租約通知書」發出日期起計30天內，以書面方式向市政服務上訴委員會提出上訴。署方強調，街市攤檔承租人必須嚴格遵守租約條款，包括必須以獨資經營者身份經營攤檔，及不得將攤檔分租等，否則有關租約會被終止。