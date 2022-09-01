米行商會指香港進口高級米　泰越難合作抬價　米價升跌視乎收成

泰國及越南同意合作於全球市場抬高米價，兩國均為香港主要白米來源，坊間憂慮或影響本港米價。大米進口商負責人、米行商會監事李豐年今早（1日）在電台節目指，兩國進口的大米佔本港整體九成，但由兩國進口至香港的香米屬較高級的香米，但兩者在價格上有一定差距，認為較難達成合作抬高米價，相反部份進口至其他地方的平價米或有機會合作抬價。



李豐年指，米價升跌受收成影響，今年10月底、11月初是下季米收成，因大米一年只有一造，如收成不好，米價便會上升，但據他了解，現時在泰國及越南的大米種植情況算可以，估計今年收成不差。



香港進口泰國香米及越南香米價格上有差距

李豐年在電台節目指，從泰國進口的香米佔本港香米供應六成，越南進口的則佔約三成，兩者合計佔整體九成，但現時仍未正式收到泰國及越南就米價提出議價的通知，港府及供應商也未收到相關的消息，坦言不太擔心。

他稱，香港進口的泰國香米及越南香米較高級，但兩者價格上仍有差距，覺得難有共識，合作抬價，認為港人也不用太擔心。相反，若放諸全球，有些地方從泰國及越南進口平價米，因為價錢相約，「有合作唔出奇。」

李豐年認為，市民暫時不需擔心米價問題。 （資料圖片/黃舒慧攝）

米價升跌視季下季米收成

李豐年又提到，過去兩年進出口米價平穩，雖然有季節性波動，但這些波動也無大變化，反而是運費較為浮動。今年10月底、11月初是下季米收成，因大米一年只有一造，如收成不好，米價便會上升。但據他了解，現時在泰國及越南的大米種植情況算可以，估計今年收成不差。

被問到即使收成不好，香港是否有囤貨避免米價上升，李豐年回應指香港雖有一兩個月的囤貨，不足以避免米價上升，如大米收成不好，米價仍會在一兩個月內反映。他續提到，香港仍可從國內、柬埔寨、台灣、日本等地進口大米，不過台灣米及日本米會較貴。