泰國越南擬聯手提高米價　糧食保護主義勢令問題惡化

泰國政府上周五（27日）表示，正與越南商討提升出口大米價格，以提升兩國在全球巿場的議價能力及增加農民收入。在俄烏衝突爆發以來，全球糧食供應更見緊張，各種主糧價格飆升，惟很多國家亦開始祭出「糧食保護主義」，限制出口及提價，恐怕令糧食問題更見告急。



泰國及越南分別為全球第二及第三大稻米出口商，共佔全球糙米產量約10%，及佔全球出口量約26%。兩國農業部門官員上周五在曼谷開會商討大米提價方案，泰國政府發言人於會後指出，米價在過去20年處於低水平，但生產成本卻節節上升，因此計劃提價。另一方面，基於泰銖疲軟，本月較早時更觸及五年最低點，帶動全球對於泰國農產品的需求上升。

疫情加上俄烏衝突導致全球糧食供應緊張，第三世界國家首當其衝。（AP）

越南官員暫未有回應會議內容。越南食品協會主席Nguyen Ngoc Nam則對路透社表示，越南的首要目標是維持自身的糧食安全，今年的大米出口量將會為600萬噸，比起去年減少24萬噸。他又表示，他們會6月將會與泰國方面召開更多關於大米生產的會議，但重申目標並非要操控米價。「會議目標是讓糧食生產可持續。目前全球糧價上漲，加價及操控米價都是不合時宜的做法。」

至於年產量達2100萬噸的全球大米最大出口國印度，其出口佔全球供應達四成，印度政府在上月宣布禁止小麥出口、限制蔗糖出口後，據指暫未不打算限制大米出口，當地大米庫存依然充足。有分析指，泰國及越南正等待印度限制大米出口。

俄烏所處的黑海農業帶為全球小麥的主要產地，惟戰事爆發導致大量小麥、玉米、葵花籽油等糧食滯留當地倉庫，估計現時有超過2000萬噸待出口的糧食無法從烏克蘭運出。小麥價格今年已大增六成，玉米價格亦上升約三成，令中東北非等依賴小麥、玉米、麵包作主糧的國家及地區，而出現糧食價格上漲問題，直接打擊民生。

隨着小麥及玉米的價格一路飆升，兩者較便宜替代品——稻米，需求亦因此上升。不少國家的政府都轉向採購大米作為儲備糧及動物飼料。雖然目前全球大米生產及庫存仍然充足，但研究機構The Rice Trader總裁Jeremy Zwinger警告，俄烏衝突同時導致肥料價格暴漲，隨着農民減少使用化肥，未來大米供應可能減少。

今年以來，小麥價格大升六成，各國陸續出台限制及禁止出口糧食政策。（AP）

而更值得關注的是，「糧食保護主義」的情緒已經開始蔓延，目前已實施糧食出產限制及禁令的國家已超過20個，包括俄羅斯、阿爾及利亞、印度、印尼、伊朗、土耳其、塞爾維亞、突尼斯、阿根廷、埃及等。這種骨牌效應除了開始突破區域性，還開始波及各類非主糧食品，馬來西亞早前亦宣布自6月起開始禁止雞隻出口，該國首相依斯邁沙比利（Ismail Sabri Yaakob）指出，該國每月出口約360萬隻鮮雞，以增加本地巿場供應，對抗持續上升的物價。而馬來西亞的雞隻出口禁令，預料將會影響到新加坡、泰國、汶萊、日本及香港等主要亞洲巿場。

馬來西亞經濟學家Nungsari Ahmad Radhi指，馬來西亞的雞隻及雞蛋產量足夠供應本國及新加坡巿場，但真正問題在於雞農成本上升。「真正的問題在於（雞隻）飼料100%依賴進口，而自普京的戰爭開始及各類報復性制裁實施後，這些飼料價格暴增了七成。」Nungsari說。雞隻飼料主要就是由大豆及玉米製造，烏克蘭戰增導致這兩大原料短缺，也變相使各類肉類生產成本增加，在長遠而言價格亦將維持高企。

正如烏克蘭外長庫列巴警告，俄烏衝突所導致的全球糧食危機恐怕長達數年。聯合國世界糧食計劃署警告，各國政府消除一切形式的保護主義，並促請各國不要囤積能源商品。糧食貿易以至糧食保護主義問題的影響已越見深刻及廣泛，除了導致部分落後國家的飢餓及糧食安全問題，亦將助長全球通貨膨脹，無一國家或地區可置身事外。