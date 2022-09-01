何栢良稱疫苗通行證有效谷針　建議要求兒童打2針復必泰或3針科興

政府研究將疫苗通行證年齡下限由12歲降至5歲，港大感染及傳染病中心總監何栢良今早（1日）在電台節目表示，支持相關做法，形容疫苗通行證是「最有效谷針措施」，但政府在推行時要考慮很多因素，其中一個是要接種多少劑疫苗才能有效預防重症，建議將兒童的疫苗通行證要求定為接種兩劑復必泰疫苗或三劑科興疫苗。



何栢良提到，若市民每3個月便接種一劑疫苗是較為頻密，認為當局在推行疫苗通行證第四階段時應檢視；並預料冬季會有出現新的變異病毒株，提醒當局需同時考慮科興和復必泰加強劑產生抗體的有效期。



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何栢良指出，如政府將疫苗通行證年齡下限由12歲降至5歲，因小朋友比較高危，會支持相關便法，並稱疫苗通行證是「最有效谷針措施」。

他提到，政府在推行時需考慮很多因素，其中一個重要因素在於要考慮接種多少劑疫苗才能病效預防重症，建議將兒童的疫苗通行證要求定為接種兩劑復必泰疫苗或三劑科興疫苗。

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三個月打一針較頻密 建議政府檢視

有指政府正同時研究將第二針後的寬限期由6個月縮減至5個月，何栢良認為政府應多聆聽專家意見，減少行政考慮，並指如市民每三個月接種一劑疫苗是較為頻密，與多個地方採用的疫苗間距也有分別，建議當局在推行疫苗通行證第四階段時應檢視。

港大感染及傳染病中心總監何栢良。（資料圖片 / 盧翊銘攝）

料冬天有新變種 不排除BA.2.75流入香港

何栢良預料，冬季會有出現新變異病毒株，提醒當局需同時考慮科興和復必泰加強劑產生抗體的有效期。他形容今年是「Omicron嘅一年」，在8個月內已橫掃全球多地，這種病毒株也每兩至三個月轉變一次，現時無法準確預測冬季會出現的新變異病毒株，而BA.2.75現時已於包括印度在內的三個國家出現，不能排除未來會流入香港，。

他也提及，莫德納兩價新冠疫苗作為冬季加強劑有優勢，昨日已獲美國批准使用，料未來各地會陸續批准使用。