確診大廈｜增至1.3萬幢　涉半山帝景園、紅山半島、碧瑤灣等

香港新冠肺炎疫情持續，衞生署周三晚（31日）更新確診大廈名單，過去14日有13,171幢大廈出現確診者。18區中，元朗區最嚴峻，有1,231幢大廈出現確診者，其次為九龍城區有1,170幢上榜，第三為沙田區有980幢。



新上榜確診大廈方面，8月30日呈報的有4,138幢，當中包括山頂僑福道 Guildford Court、半山舊山頂道帝景園、大潭紅山半島4座等、碧瑤灣18座等。



▼部份新上榜確診大廈▼



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元朗區、九龍城區均有逾千幢上榜

根據當局最新的確診大廈名單，過去14日累計共有13,171幢大廈出現確診者。18區中以元朗區為重災區，共有1,231大廈上榜；九龍城區則以14日內有1,170幢大廈出現確診者，在各區中排第二多；沙田區則是第三多大廈出現確診者，共有980幢。

中西區新呈報大廈包括山頂僑福道 Guildford Court、半山舊山頂道帝景園、西半山旭龢道秀麗閣、西半山干德道殷樺花園1期。灣仔方面，新上榜的有加路連山道11號、深水灣道8號、畢拉山道111號J座等。

▼8月31日 確診大廈名單▼



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南區新呈報大廈涉及大潭紅山半島4座、碧瑤灣18座、鴨脷洲大街48號、香港仔福群大樓A及B座等。

重慶大廈及香檳大廈各一幢上榜

九龍方面，油尖旺新呈報大廈有帝峯．皇殿 6 座、重慶大廈D 座、香檳大廈B 座、海桃灣西九匯。九龍城新上榜大廈則有半山壹號17及28號、東方花園B座、君柏2座、督察級警察宿舍A座、碧華花園10座。

▼8月21日起強制檢測公告▼



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新界方面，西貢區（將軍澳）新呈報大廈包括天晉星鑽海、茵怡花園、西貢遊艇會花園。屯門新呈報大廈有Napa 5及6A座、沛年花園G 座、藍地俊麗山莊及富栢豪園。元朗方面則有Park Yoho 8A及33B座、嘉湖山莊樂湖居10座、寶珊園1座。