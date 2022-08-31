消息：政府研下調疫苗通行證涵蓋年齡　由12歲降至5歲

本港疫情反彈，今日（31日）增9,495確診，再破9,000宗大關。目前3至11歲只有六成半接種兩劑疫苗，遠遠落後其他年齡層，消息指，政府正考慮將疫苗通行證的涵蓋年齡，由現時最低12歲，下降至5歲，同時考慮第二針及第三針容許相隔時間由最多6個月，減至5個月，逼使家長帶子女接種新冠疫苗。



▼8月28日 彩雲社區中心長幼新冠疫苗接種日▼



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八成3至11歲兒童打了至少一劑

政府現時已經將兒童疫苗接種年齡下調至6個月，並建議6個月至11歲兒童接種三針科興，以及建議5至11歲兒童接種兩針復必泰。截至今日，3至11歲兒童首針接種率為八成，其中逾六成兒童接種科興，接近兩成兒童接種復必泰。惟打第二針的兒童僅逾六成半，第三針更僅逾一成。

目前疫苗通行證只涵蓋12歲或以上人士，消息指，為鼓勵兒童打針，以推高兒童疫苗接種率，港府正考慮將疫苗通行證降至最低5歲，以及考慮第二針及第三針容許相隔時間由最多6個月，減至5個月。

▼5月3日 全港幼稚園復課▼



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教育局11月起限九成學生打三針才可全日授課

為鼓勵學生打針，教育局昨日（30日）已發出最新指示，要求各校由明日（9月1日）起須每月呈報全體教職員及學生接種疫苗人數等相關資料，並要求學校主動接觸仍未接種疫苗或未打齊針次的學生，了解他們的關注及困難，呼籲並協助學生盡快接種疫苗。

教育局同時推出「學校疫苗接種」嘉許計劃，90%或以上學生完成接種三劑疫苗，可獲金獎，80%或以上至不足90%則獲銀獎，如此類推，表揚致力鼓勵學生和家長接種疫苗、以及學生接種率高的學校，並激勵其他疫苗接種率較低的學校進一步努力鼓勵家長和學生接種疫苗。