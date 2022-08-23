投資大灣區買中爛尾樓　苦主斥投訴無門︰愛國愛港先上去買物業

港府致力推廣大灣區，吸引不少市民北上到內地置業，不過卻不時出現買中「爛尾樓」慘況。

涉及9個不同內地爛尾樓樓盤的20多名港人苦主，今日（23日）集體到申訴專員公署投訴相關部門。有苦主指出，早前曾先後向中聯辦，港府、政黨及立法會議員求助，但一直投訴無門。苦主質疑當局大力宣傳大灣區，卻對市民「隔山買牛」投資大灣區蒙受損失，未有伸出援手。申訴專員公署指，會按一般程序先評審投訴是否屬於申訴專員的職權範圍，以及有否表面證據，足供該署展開調查，大約需時10至15個工作天。



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響應政府移居大灣區換來「爛尾樓」

20多名內地爛尾樓港人苦主，今日到申訴專員公署投訴相關部門，指有關當局監管不力，令大批市民受騙。

苦主之一陳小姐表示，她2017年響應政府宣傳，鼓勵港人移居大灣區，所以在中山置業，最後卻換來「爛尾樓」。她表示，事後曾向中聯辦，港府、政黨及立法會議員求助，但對方只能將案件轉介政制及內地事務局處理。而政制及內地事務局亦只回覆「我哋都做唔到啲乜嘢」，只能協助苦主將相關信件轉交中央。

受害人陳小姐2017年響應政府宣傳，鼓勵港人移居大灣區，所以在中山置業，最後卻換來「爛尾樓」。（鄧宇詩攝）

陳小姐︰邊個幫我哋出頭？

陳小姐續說，過去曾前往北京申訴，「我哋愛國，我哋愛港，先上去買物業住、收租，𠲖家出咗事，政府唔可以就咁將個波踢落去政制及內地事務局。邊個幫我哋出頭？我哋父母官去咗邊？」陳小姐希望港府向中央轉達有關問題，協助受影響港人討回賠償。

受害人嘗試在港報警惟不受理

另一苦主梁小姐，早前花費300萬元置業，投資一個名為「亞洲廣場」的中山樓盤。她指，消委會早前已提倡，規定所有從事銷售境外一手住宅物業的地產代理領牌，但港府始終未有對「隔山買牛」情況作監管。

梁小姐說，內地物業爛尾後，曾嘗試在港報警，惟警方不受理。她認為，大灣區「爛尾樓」與最近東南亞「賣豬仔」詐騙營事件，同屬跨境騙案，「只不過我哋被騙嘅係金錢。」她又批評，「佢（政府）又大肆宣傳。後來我哋發現好多（地產代理）係無牌，令我哋受害。」

梁小姐續說，她購入的亞洲廣場是透過一間本港物業代理公司購買，「以公司作為招徠，之後同我講咩子公司、母公司，我哋普通人點識分？全部人上哂當。咁大間上市公司可以咁呃人㗎咩？」