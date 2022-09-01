中秋金多寶｜9月13日攪珠　$10一注獨得可獲8,000萬巨獎

中秋發財機會嚟喇！香港賽馬會將在9月13日星期二，即農曆8月18日進行中秋金多寶攪珠，若以10元一注獨中，可捧走8,000萬元巨款。市民可揀定心水「冧把」，碰一碰運氣。



▼2021年 9月21日中彩金多寶▼



賽馬會一年一度的中秋金多寶已定於9月13日星期二攪珠，10元一注獨中可獨攬8,000萬元獎金。翻查馬會的攬珠日期表，中秋節正日為9月10日(星期六)，但暫時顯示當日並未有安排攪珠，與平日逢二、四、六攪珠安排有別。

翻查賽馬會資料，自1994年起，攪出最多頭獎的「最旺投注站」為中環士丹利街，共攪出47次頭獎；其次為屯門市廣場的44次，以及荃灣青山道的39次。

曾於2018年攪出中秋金多寶頭獎的觀塘廣場已翻新重開，該投注站自1994年來共攪出37次頭獎，位列十大「幸運投注站」的第6名。