增11死　15個月大女嬰危殆留PICU　17個月大染疫男嬰引發急性腦炎

香港疫情反彈，今日（1日）新增1,0586宗，確診數字自3月底後重上一萬大關，單日再呈報11宗死亡個案，涉5男6女，年齡介乎78至94歲，醫管局推斷，10名患者死因與新冠病毒有關。



同時新呈報一宗兒童危殆個案，一名15個月大女嬰快測陽性，今晨抽筋被送往聯合醫院急症室，隨後被安排至兒科深切治療部留醫，情況逐漸好轉，但由於仍留醫兒科深切治療部，故列為情況危殆。



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公立醫院留醫人數增至2627人 48人危殆

醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻表示，現時有2,627人在公立醫院留醫，349名為新增確診病人，新增呈報7名危殆病人及21名嚴重病人，現時合共有48名危殆及58名嚴重病人，當中14名病人正在深切治療部留醫。

危殆15個月大女嬰沒接種疫苗 母親亦快測陽性

基督教聯合醫院今日呈報兒童危殆個案，涉及一名15個月大女嬰，她未曾接種疫苗，在8月30日起發燒，快測陽性，今日凌晨出現抽筋情況，送往基督教聯合醫院急症室，隨後被安排至兒科深切治療部留醫，女嬰情況好轉，沒有再抽筋，但由於仍留醫兒科深切治療部，故列為情況危殆。女嬰的同住祖母快測呈陽性，女嬰母親今早送女童入院時快測亦呈陽性，兩名家人均已接種三針。

17個月大男嬰新冠引發急性腦炎及腦膜炎

此外，早前確診的17個月大男嬰經檢查後發現為由新冠病毒引發的急性腦炎及腦膜炎，需要插喉但維生指數穩定。劉家獻指出，打針為最有效減低重症的其中一個方法，又強調每次談及出現兒童個案時都會心痛，呼籲兒童盡快接種疫苗。

11死七人未打齊針 10人死因與新冠有關

今日新呈報11人死亡，涉5男6女，年齡介乎78至94歲，其中七人未打齊針，一人未曾接種疫苗。其中一名82歲男子，他本身患膀胱癌、高血壓、曾中風及認知障礙，8月28日快測陽性，在老人院暈倒，旁邊有咖啡狀嘔吐物，懷疑患者消化系統出血引致，之後被送往聯合醫院急症室治療，當時已無心跳，在急症室證實死亡。根據醫護人員推斷死因未必與新冠有關，法醫會繼續調查其死因。

另一名無打針病人為94歲女子，她本身患糖尿病、高血壓、肺氣阻及貧血。她在8月20日前往天水圍醫院急症室求醫，入院前已有數日呼吸困難及發燒，入院後核酸檢測陽性，CT值為18.7，院方發現其出現肺花，曾為其處方瑞德西韋，惟情況持續轉差，昨日死亡。

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劉續指，其餘10宗個案的患者大多都有長期病患，例如糖尿病、高血壓、晚期腎衰竭、曾中風、認知障礙、心室顫動等，推斷10名患者的死因均與新冠病毒有關。

聯合醫院外科男女綜合病房爆發 5病人染疫

另外，醫院群組方面，劉家獻表示，聯合醫院外科男女綜合病房，一名77歲男病人於8月30日核酸檢測呈陽性，醫院展開追蹤調查發現再多四名同房病人確診，涉三男一女，年齡介乎52至83歲，病人正接受隔離治療。醫院亦繼續調查個案關連，該病房暫停探訪安排，已進行徹底消毒及清潔，院方亦安排該病房所有病人及員工進行病毒檢測，並將繼續監察情況。