疫情｜沙田廣林苑茂林閣11人違強檢公告 8人被票控共罰8萬
撰文：江麗盈
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政府今早（1日）突擊到沙田廣林苑，檢查早前納入強制檢測的茂林閣居民的檢測證明，行動中發現11人違反強制檢測公告，政府已向該等人士發出強制檢測令，並向其中8人發出各10,000元定額罰款通知書，即各人合共罰款8萬元。
381人有11人未強檢 8人被各罰1萬元
水務署今早聯同渠務署、沙田警區和衞生署到沙田廣林苑茂林閣，於出入口派員檢查居民的檢測證明，行動共檢查381名受檢人士，當中11人被發現未有遵從強制檢測公告，政府已向該等人士發出強制檢測令，並向其中8人發出各10,000元定額罰款通知書，即各人合共罰款8萬元。
政府發言人指，政府會繼續嚴格執法，並提醒任何人士如未有遵從強制檢測公告即屬犯罪，可處定額罰款10,000元，當局亦會向該等人士發出強制檢測令，要求他們於指明期間內接受檢測。不遵從強制檢測令屬違法行為，可處第五級罰款（50,000元）及監禁六個月。
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8月至今共163人被罰款 累計罰款達163萬元
回顧8月至今政府派員到不同強檢大廈巡查的情況，違反強檢公告的人數已逾770人，被罰款1萬的共163名，累計罰款達163萬元。
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