兩旁聽師庭上拍手叫口號被控煽動　被告求傳召當日裁判官作供被拒

兩名經常到法庭聽審的「旁聽師」，涉旁聽時在庭上拍手及呼籲他人站起來，又大聲叫喊具煽動性的字句，被控發表煽動文字等罪，案件今(1日)在西九龍法院開審，沒有律師代表的男被告，指當日審理的裁判官錯判案件，他才會大叫，故要求傳召該法官出庭作供，惟主理本案的裁判官認為當日審理的內容與本案無關，且法庭已有當時的錄音，拒絕其申請。



被指在庭內發表引起司法憎恨言論

男被告彭滿圓（59歲，無業），及女被告趙美英（67歲，無業），被控於本年1月4日在西九龍裁判法院第三庭發表煽動文字，意圖引起對香港司法的憎恨、藐視或激起對其離叛，或慫使他人不守法或不服從合法命令。

彭另被指在YT頻道作煽動作為

彭另被控於2020年11月17日至本年2月16日期間，作出具煽動意圖的作為，即製作、上載、廣播YouTube影片，並維持一個YouTube 頻道，意圖引起對香港司法的憎恨、藐視或激起對其離叛，引起香港居民間的不滿或離叛，慫使他人不守法或不服從合法命令。

指官錯判才叫喊

綽號「牧師」的男被告彭滿圓，今並無律師代表，他早前向法庭申請，要求傳召三名不同級別的裁判官或法官出庭作供，包括案發時審理前支聯會副主席鄒幸彤六四非法集結案的裁判官陳慧敏，指陳官當時錯判該案，彭才會在庭上高呼：「佢跌左良知！」故望能傳召陳官解釋其行為。惟裁判官鄭念慈認為陳官的說話及決定與本案無關，法庭亦有當時庭上的對話錄音，無須傳召陳官出庭。

頻道持續運作期間均可檢控

彭又指控他在Youtube頻道的煽動罪，是引用《刑事罪行條例》第11條提控，但指該罪須在案發後6個月內提控，惟控罪詳情卻指事件從2020年11月至今年2月，認為已超出法定檢控時限。

控方回應指，被告的Youtube頻道一直持續運作，故只要該頻道最後維持的日期是在6個月的檢控期限內．便不屬逾時檢控。鄭官接納控方說法，裁定檢控無誤。

案件編號：WKCC928/2022