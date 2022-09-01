網台主持傑斯認發煽動言論　稱信天主後學懂寬恕　官：希望係啦

網台D100主持「傑斯」（原名尹耀昇）涉前年在網上發表煽動言論，包括煽惑他人推翻中國共產黨，又涉清洗黑錢約1032萬元。他今承認控罪，辯方求情時指尹在涉案影片中充滿憤怒和仇恨，夾雜粗言穢語。但自他成為天主教徒後，學懂寬恕。法官謝沈智慧聽罷謂：「希望係啦，應該學識寬恕，如果唔係天主都唔會寬恕我哋。」



原本在頻道主持足球節目

代表被告尹耀昇(54歲)的代表律師求情時稱，尹是土生土長的中年人，曾於內地做生意。自2013年起，他於網上頻道主持足球節目。2019年受當時社會氣氛影響，政治評論漸多。

被告尹耀昇稱信奉天主教後，學懂了寛恕，已不再是憤怒中年。(資料圖片)

非政治人物頂多是意見領袖

辯方指，尹非政治人物，頂多只是意見領袖（KOL)，惟涉案影片的觀眾和點擊率，在Youtube的頻道中屬較少。片中針對的對象主要是行政機關和中央駐港機構。

法官強調，市民可批評政府，但言論自由非絕對的權利，不可煽動他人使用暴力，但尹在片中卻叫「習如平埋單」，稱要「私了」時任食物及衞生局局長陳肇始等。

已不再是憤怒中年

辯方指，被告在片中憤怒，充滿仇恨，夾雜粗言穢語。惟天主教香港教區榮休主教陳日君樞機向尹傳道後，尹成為天主教徒，不再是憤怒的中年人，學懂寬恕。法官聽罷謂：「希望係啦，應該學識寬恕，如果唔係天主都唔會寬恕我哋。」

被告尹耀昇稱，被捕後在天主教榮休樞機陳日君的傳道下，成為了天主教徒。(資料圖片)

求情信自認愚昧及妄自尊大

至於尹承認的洗黑錢罪，辯方律師指是次洗黑錢的方法不複雜，尹沒有因此收到報酬。律師又讀出多封求情信，其中尹在親撰的求情信指，還柙期間他作出反思，認為此屬天主的安排，要他放下憤怒、怒恨、自私、驕傲，重新去學習寬恕、苦痛，去認識自己的無能。他在信中又形容反思就像一面鏡：「我看見自己的愚昧、妄自尊大、自以為事…我一直以為自己的良心便是一切的標準。」他在信中亦指思念雙親、妻子和女兒，盼望一家人能齊齊整整的日子能早日到來。

被告尹耀昇（54歲）承認1項串謀作出具煽動意圖的作為罪和3項洗黑錢罪。煽動罪指他於2020年2月8日至11月21日期間，與其他人串謀作出具煽動意圖的作為，即主持、製作、發布及上載網上節目。洗黑錢罪則指，他於同年2月22日至11月30日，清洗約1032萬的黑錢。

案件押後至明天處理充公令。

案件編號：DCCC 615/2021