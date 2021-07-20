網台主持「傑斯」涉煽動及洗黑錢　控方要求由國安法指定法官審理

網台D100主持「傑斯」（原名尹耀昇）涉去年在網上發表煽動言論，被控煽動及洗黑錢等罪，案件今（20日）於區域法院再提訊，控方要求由國安法指定法官審理，辯方表示保留反對權利，法官要求辯方在14天，以內書面通知法庭會否作反對的決定，案件押後至10月12日再訊。



被告尹耀昇（52歲，網台主持），被控4項作出具煽動意圖的作為，以及1項串謀作出具煽動意圖的作為罪，為首4項控罪的交替控罪。控罪指，他於2020年2月8日至11月21日期間，與其他人串謀作出具煽動意圖的作為，即主持、製作、發布和上載網上節目，意圖引起憎恨或藐視中國及香港政府或激起對其離叛；激起市民企圖不循合法途徑促使改變其他在港依法制定的事項；引起對司法、民間的不滿或離叛；加深不同階層民間的惡感及敵意；煽惑他人使用暴力；及或慫使他人不守法或不服從合法命令。

女被壬利寶麗。(陳家怡攝)

尹另被控3項洗黑錢罪，指他於同年2月22日至11月30日期間，處理他在上海商業銀行的3個帳戶內，相信是從可公訴罪行得益的財產，涉及約231萬港元及5.6萬美元。尹耀昇和利寶麗（51歲，保險從業員）另涉2項洗黑錢罪，於同年3月2日至11月30日期間，處理聯名戶口內共約828萬港元。

控方指案件涉及煽動罪，或危害國家安全，申請由國安法指定法官審理。辯方表示就本案是否由指定法官審理保留反對權利，法官胡雅文表示這令法庭難以安排提訊，辯方稱昨日才收到控方相關文件，需時索取指示。二人亦需要申請法援，及處理16盒文件資料，辯方亦得悉控方有更多證據。胡官遂接納辯方建議，若辯方反對則需在14天內書面通知法庭。案件押後於10月12日再提訊，期間傑斯須還押，女助手繼續以原有條件保釋。散庭時旁聽人士叫「加油傑斯」，他在胸前握拳及揮手示意。

案件編號：DCCC 615/2021