網台主持「傑斯」認發表煽動言論　並認洗黑錢1032萬

網台D100主持「傑斯」（原名尹耀昇）涉前年在網上發表煽動言論，他和女助手被控煽動及洗黑錢等共10罪，尹今（1日）在區域法院承認1項串謀作出具煽動意圖的作為罪，和3項洗黑錢罪，涉及款額達 1032萬元。



兩名被告：尹耀昇（52歲，網台主持）和利寶麗（51歲，保險從業員），被控串謀作出具煽動意圖的作為及洗黑錢共10罪。尹今承認1項煽動罪和3項洗黑錢罪。

煽動罪指尹於2020年2月8日至11月21日期間，與其他人串謀作出具煽動意圖的作為，即主持、製作、發布及上載網上節目，具意圖：

(A) 引起憎恨或藐視香港特區政府或激起對其叛離；

(B) 激起香港居民企圖不循合法途徑促致改變其他在香港的依法制定的事項；

(C) 引起對香港司法的憎恨、藐視或激起對其離叛；

(D) 引起香港居民間的不滿或離叛；

(E) 引起或加深香港不同階層居民間的惡感及敵意；

(F) 煽惑他人使用暴力；

(G) 慫使他人不守法或不服從合法命令。

尹承認洗黑錢罪則指，他於同年2月22日至11月30日，清洗1032萬的黑錢。

涉及兩項洗黑錢罪的利寶麗則否認控罪，該兩罪連同尹否認的控罪，控方指將會申請保留在法庭檔案，不予起訴。

案件編號：DCCC 615/2021