永安旅遊再揭同名假冒專頁　一文看清如何分辨Facebook真假旅行社

網上詐騙手法層出不窮，旅遊業界近日成為最新受害者。繼康泰旅行社上周發現假冒Facebook專頁後，永安旅遊亦一連兩日發現兩個Facebook假冒專頁。其中今日（1日）新發現的假帳戶，其最新貼文上傳僅5小時，已有437個讚好及57個回應。永安旅遊再次向市民重申，官方專頁及假冒帳戶共有9點不同之處，並強調有關可疑廣告及虛假貼文，所引致的後果和影響，一概與永安旅遊無關。



永安旅遊公布，發現Facebook上出現一個假冒永安旅遊的專頁。（資料圖片／歐陽德浩攝）

假冒帳戶最新貼文不足半日獲437個讚好

永安旅遊昨日公布，在上周六（27日）中午發現Facebook上出現一個假冒永安旅遊的專頁，並盜用其商標發出虛假的廣告，以低價酒店套票及樂園門票作招徠，誘使客人提供個人資料，及哄騙客人透過FPS﹑PayMe或二維碼等方式，於便利店付款。

永安旅遊昨日發現的假冒帳戶，截至昨午已有8,136個讚好數；至於今日新發現的假冒帳戶，僅得3,017個讚好數，不過其最新的貼文上傳僅5小時，已有437個讚好數及57個回應。

9月1日，永安旅遊發現新的假冒帳戶，其貼文上傳僅5小時，已有437個讚好數及57個回應。（網頁截圖）

假永安推香格里拉酒店1000元入住二人房享自助早晚餐

該帖文稱，五星級的九龍香格里拉酒店推出優惠，限時預訂價成人及小童分別為500元及250元，可入住2人房。套票包括在Café Kool享用自助晚餐及自助早餐。

此外，亦有同樣五星級的港島香格里拉大酒店，成人及小童的收費則為600元及300元，同樣包自助早餐及晚餐，更強調可飽覽維港及太平山的景色。

官方永安旅遊專頁︰

1. 帳戶名稱旁邊有藍色✔



2. 粉絲人數超過22萬人，貼文數量眾多，可查閱過去幾年的貼文。



3. 網上預訂由客人自行填寫聯絡人資料並於網上付款，絕對不會透過私訊索取個人資料。



4. 永安旅遊目前沒有設立FPS轉數快及便利店以二維碼付款。



5. 收款帳戶是永安旅遊公司戶口，絕對不會用個人戶口收取款項。



假冒永安旅遊的帳戶：

1. 帳戶名稱旁邊沒有藍色剔號



2. 粉絲人數只有幾千，該Facebook帳戶最近才開立，貼文只有幾個。



3. 沒有網上預訂，要求客人透過Messenger私訊個人資料。



4. 要求客人以FPS轉數快、PayMe及他們發出的二維碼去便利店付款，而收款帳戶是個人戶口。



擁逾8千個讚好數的假冒帳戶已關閉，僅顯示「目前無法查看此內容」。（網頁截圖）

任何後果與永安旅遊無關

永安旅遊昨日已重申，與有關假冒的貼文並無任何關連，亦從未授權該帳戶使用「永安旅遊」的商號或商標，並強調有關可疑廣告及虛假貼文，所引致的後果和影響，一概與永安旅遊無關。若市民發現任何懷疑訊息，可先向永安旅遊確認，切勿讓不法之徒有機可乘，避免蒙受損失。

此外，永安旅遊亦已在其官方Facebook作出澄清聲明，並報警備案及向Facebook舉報。而記者晚上再進入兩個假冒帳戶，發現擁逾8千個讚好數的帳戶已關閉，僅顯示「目前無法查看此內容」。至於新發現擁逾3千個讚好數的帳戶，則仍在運作。

▼8月26日 康泰旅行社假冒▼

