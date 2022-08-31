永安旅遊揭騙徒盜用商標呃錢　以低價酒店套票及樂園門票作招徠

網上詐騙手法層出不窮。繼上周康泰旅遊發現假冒的Facebook專頁後，今日（31日）永安旅遊亦公布，有騙徒盜用其商標發出虛假廣告，以低價誘使客人提供個人資料到便利店付款。永安旅遊強調，與有關假冒的貼文並無任何關連，所引致的後果和影響，一概與永安旅遊無關。



永安旅遊公布，發現Facebook上出現一個假冒永安旅遊的專頁。（資料圖片／歐陽德浩攝）

永安旅遊已報警備案

永安旅遊公布，在上周六（27日）中午發現Facebook上出現一個假冒永安旅遊的專頁，並盜用其商標發出虛假的廣告，以低價酒店套票及樂園門票作招徠，誘使客人提供個人資料，及哄騙客人透過FPS﹑PayMe或二維碼等方式，於便利店付款。

永安旅遊指，已在上周六得知消息後，即時在其官方Facebook作出澄清聲明，並報警備案，以及向Facebook舉報。惟偽冒帳戶至今仍未採取任何行動，騙徒的廣告仍在運作其假冒的Facebook。

有永安顧客稱上當 付款予騙徒

永安旅遊指，已收到不少顧客關於虛假廣告的查詢，更有部份顧客聲稱已經付款給騙徒，在失去聯絡後才發現受騙。因此呼籲市民須提高警覺，如遇見相關的可疑廣告，賣家要求於私人訊息中提供個人資料，以及上述付款方面轉帳至個人戶口，則屬於騙案陷阱。

假冒專頁讚好數目不足一萬個

永安旅遊重申，與有關假冒的貼文並無任何關連，亦從未授權該帳戶使用「永安旅遊」的商號或商標，並強調有關可疑廣告及虛假貼文，所引致的後果和影響，一概與永安旅遊無關。若市民發現任何懷疑訊息，可先向永安旅遊確認，切勿讓不法之徒有機可乘，避免蒙受損失。

翻查網頁資料，假冒的專頁截至今午已有8,136個讚好數，雖然遠比永安旅遊官專頁的228,780仍有一段距離。不過若對比近日兩者帖文的讚好數，可發現官方不及假冒的專頁，例如同樣為上周六（27日）的帖文，假冒專頁已有達405個讚好數，官方專頁卻僅得23個。

假專頁稱兩人 1000元住東涌酒店包早晚兩餐

該帖文便推介東涌世茂喜來登酒店嶼芳自助餐，聲稱每兩人入住酒店房，售價低至每位500元，更可享「嶼坊 Cafe Lantau」雙人自助早餐，以及價值698元的雙人自助晚餐，包括多款冰鎮新鮮海鮮，包括長腳蟹、法國即開生蠔、青口、田螺、蝦及蜆等。

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康泰旅行社上周揭有假冒專頁康泰旅「遊」社

康泰旅行社早前亦被不法之徒假冒，上周五（26日）便在其官方專頁發布貼文稱，在Facebook發現一個名為康泰旅「遊」社的假冒專頁，更以其商標作頭像，推出樂園門票及宅度假等產品，其中迪士尼兒童票低至原零售價三折，半島酒店宅度假套餐約二四折，當時已有3,000多人讚好。

有市民曾放蛇私訊康泰旅「遊」社，對方著其以轉數快落訂，並提供一個非商業的個人銀行戶口。惟當被問到是否與擁有門市的康泰旅行社為同一公司，對方立即回答官方康泰旅行社的旅行社牌照號碼。