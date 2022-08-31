日本開關｜自由行返鄉有望？　日本國家旅遊局：遊日仍要報團

日本早前宣布6月10日起局部「開關」，容許旅客「跟團」入境，不少港人已急不及待報團「回鄉」。日本首相岸田文雄今日（31日）宣布，將於9月7日放寬旅遊限制，包括容許「無導遊的旅行團」入境觀光，令外界一度以為自由行「返鄉」有望。

不過，日本國家旅遊局JNTO香港辦事處澄清，新的旅遊入境安排並非容許「自由行」遊日，強調9月7日起放寬旅行團的做法與現時「跟團」的規定大同小異，入境日本的旅客仍然要報團，而旅客很大機會仍要按照旅行團的行程遊日，不能擅自離隊或自行規劃行程。



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很大機會仍要按照旅行團行程遊日本

日本國家旅遊局香港辦事處向《香港01》表示，首相岸田文雄早上宣布放寬旅遊限制並非容許「自由行」遊日，澄清坊間稱日本已完全「開關」、重新開放自由行的做法是誤解，強調9月7日起放寬旅行團的做法與現時「跟團」的規定大同小異，入境日本的旅客仍然要報團，只是旅行團不再需要安排導遊帶團，又指旅客很大機會仍要按照旅行團的行程遊日，不能擅自離隊或自行規劃行程，而日本觀光廳將於日內發出新指引解釋新安排。

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