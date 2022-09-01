東寶小館露比　曾演《細路祥》獲提名最佳男配角　親解戰鬥碗之謎

屹立北角渣華道街市約30年的東寶小館，被食環署指違反租約條款，周五（9月2日）迎來最後一日營業。

筷子開啤酒、戰鬥碗載酒、食客載歌載舞，瓷碗交碰的清脆響聲即將消失。東寶「生招牌」的經理露比，亦是食客回憶的一部份，不時跳舞及表演一字馬。多才多藝的他接受《香港01》訪問時笑言，自己曾擔任演員，於1999年上映的《細路祥》中飾演「David」，更在第19屆香港電影金像獎獲提名為最佳男配角。

東寶小館蜚聲國際，座上客包括飾演「奇異博士」的國際影星班尼迪甘巴貝治（Benedict Cumberbatch）。不過最令他難忘的，是已故前嘉禾集團董事會主席鄒文懷，以及同樣已離世的美國廚師兼主持人安東尼．波登（Anthony Bourdain），前者到場為其金像獎提名打氣；後者則令東寶衝出香港，登上國際舞台。



+ 2

露比原名張醒超，已達花甲之齡，半生於東寶小館打拼。東寶的前身位於北角糖水道，當年露比的外父經營粥店，旁邊亦有幾間店舖，在幾經轉折後，各人應政府要求到渣華道街市繼續營業。當年的鄰舖日後亦成為東寶小館的一部份，豈料卻埋下今日違約的禍根。

東寶營業首年與現時相反，幾乎門可羅雀，反而毗連的店舖座無虛席，年約30歲的露比只好與年紀相若的拍檔，邀請在旁排隊的市民到東寶進餐。

在經營東寶前，露比曾任職歌舞廳（Disco），又於酒店西餐廳工作。這些經歷，都一一成為東寶日後的特色。場內的歌曲，全由熱愛音樂的露比揀選，他笑言，無論快歌或慢歌；粵語、英語、法語他都喜歡，通常早段時間會播放慢歌，入夜情緒高漲便到快歌環節。

露比曾任職歌舞廳（Disco），又於酒店西餐廳工作。這些經歷，都一一成為東寶日後的特色。（夏家朗攝）

戰鬥碗源於對飲戰蹟 同類碗用於盛白粥

至於聞名中外的「戰鬥碗」，露比笑言，在年少輕狂未有戰鬥碗時，有客人會用盛載粟米瑤柱羹的大碗，與露比等人對飲「戰鬥」。之後在十多年，他想到任職酒店時，會用雪凍的杯盛載啤酒，為何大牌檔不能呢？於是，他想到用碗載酒，戰鬥碗正正是：「飲完飲勝，鬥快擺出嚟咪勝囉！」

東寶的「鎮店之寶」之一戰鬥碗，與啤酒一同存放於凍肉冰櫃。（夏家朗攝）

不過在成為戰鬥碗前，他笑言該碗其實源於其外父的賣粥歲月，同類型碗本身用作盛載白粥。另外，為了令啤酒更冰涼，他亦特意購買凍肉雪櫃，擺放啤酒及戰鬥碗，近年陸續有其他大牌檔仿傚。

絕技「筷子開啤酒」

至於筷子開啤酒的絕技，他指其實只是年少時玩意，當年在油麻地與友人食飯時習得。他表示，每日都以絕技打開數打啤酒，部份客人則會請教絕技，自行打開，結果每晚「食食下飯都有個荷蘭水蓋」。他又笑稱，由於不少人愛面子，結果會售出更多啤酒，「10個人開10支啦，我開到你開唔到咁瘀架！」

+ 9

東寶店內貼內不少電影海報，露比亦有表演欲，有時施展一字馬，甚至月球漫步（moonwalk）。露比笑言，其實曾擔任演員，多次於導演陳果的電影演出，包括於1999年上映的《細路祥》中飾演David，更憑此在第19屆香港電影金像獎獲提名為最佳男配角，當年的對手包括狄龍、林雪、許紹雄等，可惜最終不敵狄龍。

露比（黑衫）於《細路祥》中飾演David。（電影片段截圖）

獲提名為最佳男配角的經歷，亦帶來其難忘體驗。他憶述，當時鄒文懷親到東寶，直指為他打氣，並提醒抽時間出席金像獎典禮。他至今難忘當日情境，指鄒到場時非常有氣勢，更點了一碟椒鹽腰果雞腎外賣。

除了鄒文懷，曾到訪東寶的名人幾乎數之不盡，無論政商界，抑或演藝界，都是座上客。他憶述，食家蔡瀾曾到場指名要戰鬥碗飲啤酒；新世界鄭家純亦曾點了約30碟餸菜，每碟品嚐一口後，便全數打包外賣。不過另一位始終叫露比難忘的，是已故著名美國廚師兼主持人安東尼．波登（Anthony Bourdain）。

「No Reservations」節目，右邊為露比。（節目影片截圖）

露比表示，當時認識了一名Discovery Channel的職員，對方指會介紹其店舖拍攝。當年安東尼．波登正拍攝節目「No Reservations」，之後突然到訪東寶拍攝。露比表示，節目出街後，東寶的名氣終於衝出香港，陸續有不同外媒到訪拍攝，更與安東尼．波登成為朋友，可惜數年對方卻前自殺身亡。

認會「鬧客」：對方無理取鬧會「教育」

登上國際舞台，亦獲得有旅發局網站推介，但亦有不少人認為，東寶態度囂張，食物價格偏貴。露比表示，對食材有一定要求，來貨價昂貴，直指：「覺得貴咪唔好嚟」。他又認為客人需要教育，當對方無理取鬧時，承認會「鬧客」。訪問期間，不斷有熟客致電露比留座，希望見證東寶最後一刻，更展示Whatsapp畫面，收到無數訊息：「幾千個message（訊息），覆到（早上）六點，唔好意思唔覆」。

事實上，為了東寶於疫情繼續營運，露比表示已既賣車又賣樓，之前營業額只餘下一成，但仍繼續營業，希望員工繼續可以工作。對於未來，他認為，食物及音樂都可以帶來回憶，「一聽一食就諗起以前」，希望日後有緣再與食客相見。