Telegram封鎖涉發布「起底」訊息頻道　即再現同名新頻道

早前有消息指，因政府發現近月「起底」訊息死灰復燃，擬研究禁用Telegram。據了解，Telegram已應政府要求，將涉發布多條「起底」訊息的頻道「阿囝搵老豆老母」封鎖，但據悉已有人另開同名的新頻道，重新上載「起底」訊息，加入頻道的人數截至周三(25日)早上約近千人。



「阿囝搵老豆老母」頻道涉發布多條「起底」訊息，已被Telegram封鎖。

據悉，早前港府矛頭直Telegram頻道「阿囝搵老豆老母」，當中發布不少涉「起底」訊息，主要是香港建制派人士或警員的個人資料。政府早前向Telegram公司發出「最後通牒」，要求短期內刪除有關違規訊息，據悉由於訊息刪之不絕，Telegram終「出手」封鎖頻道，昨晚(24日)開始已不能再進入頻道。

不過，頻道被封鎖後，再有人即時用同一個名「阿囝搵老豆老母」開新頻道，並重新發起涉起底訊息。

消息指，過去7個月個人私隱專員公署共發現700多宗有關「起底」違規訊息，反映「起底」問題正死灰復燃，因為去年全年的有關「起底」個案才800多宗，近日新增1,000宗，數量多於過去總和。

政府去年提出修訂《個人資料（私隱）（修訂）條例草案》，把「起底」行為刑事化，新條例去年10月生效。個人資料私隱專員鍾麗玲日前（16日）在立法會政表示，在「起底」刑事化後，就其中25宗展開調查，與警方的聯合行動中共拘捕6人，另外66宗個案正進行調查。鍾麗玲指，公署已經向12個網上平台，發出227份停止披露通知，要求移除超過1,000項「起底」訊息，當中約八成訊息已移除。她指，如有海外平台不移除相關訊息，公署會發出警告信，及向海外對口單位投訴。