董事捲金錢糾紛涉披露兩名人士資料　成首宗被控起底罪案件提堂

起底刑事化條例去年十月生效，一名公司董事疑在捲入金錢糾紛後，在社交網站披露兩人的個人資料，他事後被控4項「未獲資料當事人同意下披露其個人資料」罪，為首宗私隱專員公署引用違反起底罪作起訴的案件，今（25日）在西九龍法院提堂，裁判官鄭念慈應辯方申請，將案件押後至7月20日再訊，以待被告索取相關文件及法律意見。被告獲准保釋候訊，期間不得間接或直接接觸控方證人。

被告葉駿軒，31歲，報稱公司董事，被控於2021年10月19日及20日，在香港，四度在未經資料當事人男子X及女子Y的同意下，分別披露該當事人的個人資料，即其姓名、住址、手機電話號碼、職業及其僱主名稱，意圖導致該當事人或其家人蒙受指明傷害，或罔顯該披露相當可能會導致該當事人或其任何家人蒙受指明傷害。

案件編號：WKCC 1638/ 2022