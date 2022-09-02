荃灣麗城花園15人無遵從強檢公告　其中7人被票控共罰7萬

疫情持續升溫，單日確診昨日破萬宗。荃灣民政事務處今早（2日）聯同荃灣警區和衞生署到早前被納入強制檢測公告的荃灣麗城花園第一期第2座進行執法行動。行動中15人被發現未有遵從強制檢測公告，並向其中7人發出10,000元定額罰款通知書。合共罰款7萬元。



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政府今早派員於荃灣麗城花園第一期第2座的出入口查核受檢人士的檢測證明，以確認他們有否根據強制檢測公告的要求進行檢測。受檢人士須出示載有2019冠狀病毒病檢測結果的電話短訊或相關證明，以證明他們已依從相關強制檢測公告，於指明期限內完成檢測。

行動中共檢查約320名受檢人士，當中15人被發現未有遵從強制檢測公告，並已因此獲發強制檢測令。他們須按要求於指明期間接受檢測，政府亦向其中7人發出了10,000元定額罰款通知書。

政府感謝大部分受檢人士遵守強制檢測公告，通力合作，共同抗疫。政府發言人提醒，任何人士如未有遵從強制檢測公告即屬犯罪，可處定額罰款10,000元。政府亦會向該等人士發出強制檢測令，要求他們於指明期間內接受檢測。不遵從強制檢測令屬違法行為，可處第五級罰款（50,000元）及監禁六個月。發言人重申，政府會繼續嚴格執法。