強檢大廈︱64幢上榜涉寶翠園、凱匯等豪宅　柴灣6大廈居民須強檢

醫務衞生局今晚（31日）發出最新一份強制檢測公告，共64幢大廈上榜。其中有60幢大廈因有居民確診而被納入公告，當中港島區成為重災區，有22幢大廈上榜，單單柴灣便有6幢大廈上榜。上榜住宅當中包括不少豪宅，包括紅磡半島豪庭1座、觀塘凱匯3座、薄扶林寶翠園1座及大坑道5號光明臺等。



另外，今日有4幢大廈因污水樣本呈陽性而被納入公告，為薄扶林薄扶林花園1至4座。



▼8月31日強制檢測公告▼



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本港今日有64幢大廈被納入強制檢測公告，當中60幢大廈因有居民確診而入榜。上榜大廈當中包括不少豪宅及中產住宅，包括紅磡半島豪庭1座、觀塘凱匯3座、薄扶林寶翠園1座等。

港島區22幢大廈上榜 涉杏花邨、康怡花園、太古城

60幢大廈當中以港島區成為重災區，共有22幢大廈上榜，而單單柴灣便有6幢大廈上榜，分別為小西灣邨瑞盛樓、杏花邨48座、富景花園1座、漁灣邨漁進樓、曉翠苑雅翠閣及環翠邨怡翠樓；港島其他上榜私樓有私樓有鰂魚涌康怡花園B2座、太古城燕宮閣、鰂魚涌英皇道993號得利大廈、北角百福花園德福閣、銅鑼灣大坑道5號光明臺1座、堅尼地城士美菲路43號美菲閣2座、堅尼地城域多利道1號百年大樓2座。

長沙灣泓景臺兩幢上榜

其他上榜私樓有牛頭角利基大廈C座、長沙灣泓景臺５座及8座、荃灣麗城花園1期1座、荃灣楊屋道138號樂悠居。

另外，今日將軍澳亦新增4幢大廈上榜，包括尚德邨尚智樓 、景林邨景榕樓、翠林邨輝林樓及廣明苑廣盈閣。已多次被納入強檢名單的大埔運頭塘邨今日亦上榜，曾到訪運臨樓的居民需要強檢。

除60幢大廈因有居民確診而入榜外，今日有4幢大廈因污水樣本呈陽性而被納入公告，分別為薄扶林薄扶林花園1至4座。

▼各區向公眾提供服務的流動採樣站 (9月1日）▼



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政府明日（9月1日）將於南區華富（一）邨、石排灣邨及薄扶林花園重開流動採樣站，位於南區華富（二）邨的流動採樣站會延長服務日期至本周五（9月2日）。