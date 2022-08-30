凱樂苑凱碧閣168人違強檢　僅檢控24人　張竹君：會繼續收集證據

本港今日（30日）新增8848宗確診，包括237宗輸入。疫情持續，政府最近頻繁檢查曾被納入強制檢測的屋苑，今早突擊到長沙灣居屋凱樂苑，檢查凱碧閣居民檢測證明，行動中發現多達168人違反強制檢測公告，惟只向其中24人發出各10,000元定額罰款通知書。衞生署指，其他個案會繼續收集證據再跟進。



政府人員今日在長沙灣凱樂苑凱碧閣執法，要求受檢人士出示強檢公告期限內的檢測結果電話短訊或相關證明。(讀者提供圖片)

深水埗民政事務處今早（30日）7時起，聯同深水埗警區和衞生署到長沙灣凱樂苑凱碧閣執法，要求受檢人士出示強檢公告期限內的檢測結果電話短訊或相關證明。

行動中檢查了約750人的檢測報告，其中168人違反強制檢測公告，政府已向該等人士發出強制檢測令，要求他們於指明期間內接受檢測，惟只向其中24人各發出10,000元定額罰款通知書。衞生署指，其他個案要再收集更多證據再跟進。

在下午疫情記者會中，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君被問到為何168人違反強制檢測公告，只有24人即時被發定額罰款時指，未有發出定額罰款的個案亦會續跟進：「有證據就執法，要證據再跟進，因要拎資料先決定有咩行動。」

近日深圳疫情升溫，張竹君指香港亦有措施阻止病毒輸出，８月至今在深圳灣或港口離港共進行了約6.1萬次核酸檢測，當中有385宗陽性及不確定，暫時只收到一宗內地通報個案是從香港往內地後發現確診。