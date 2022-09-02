網台主持傑斯認發煽動言論及洗黑錢　官准充公其487萬元資產

網台D100主持「傑斯」尹耀昇昨承認在網上發表煽動言論及洗黑錢1032萬元，案件今(2日)在區域法院處理處理充公事宜，法官謝沈智慧接納控方申請，下令充公尹可變現的487萬港元資產，並把案件押後至10月7日判刑，及正式頒布沒收令，期間尹須繼續還押，同案女被告則准繼續保釋。



男被告尹耀昇（52歲，網台主持）承認3項洗黑錢罪，指他於同年2月22日至11月30日，清洗約1032萬的黑錢。尹今同意將他變現可得的港幣約487萬港元充公。

另尹承認1項串謀作出具煽動意圖罪，指他於2020年2月8日至11月21日期間，與其他人串謀作出具煽動意圖的作為，即主持、製作、發布及上載網上節目。

女被告利寶麗（51歲，保險從業員）則否認兩項洗黑錢罪，該兩罪連同尹否認的其他罪名，將待下次上庭時才正作處理。

案件編號：DCCC 615/2021