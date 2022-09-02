衞生黑點｜將軍澳老鼠亂竄　環境局副局花生醬搽麵包　親放鼠餌

西貢區各界聯合會今（2日）啓動區內打擊衞生黑點計劃，響應政府「清潔香港」行動號召，環境及生態局副局長黃淑嫻更親身上陣，示範以花生醬塗麵包製作鼠餌，及放置老鼠黑盒於花槽位置。有地區代表指，邨內過往有鼠患，曾有多達「十隻、八隻」於垃圾站亂竄，黃淑嫻表明，今屆政府非常重視環境衛生，相信群策群力，將可解決問題。



政府上月中啟動為期三個月的首階段打擊「衞生黑點」計劃，西貢區各界聯合會今日於黑點之一的將軍澳厚德邨德富樓水池舉行啓動禮，環境及生態局副局長黃淑嫻、署理西貢民政事務專員周達榮、西貢區環境衞生總監陳家亮、立法會議員李世榮與林素蔚，以及地區代表均有出席。

厚德邨有兩黑點 地區人士：最誇張同一時間十隻八隻老鼠走過嚟

民建聯西貢將軍澳支部主席莊元苳指，厚德邨共有兩個黑點，其中一個位於厚德邨德志樓垃圾收集處，因其鄰近商場，且食肆林立，晚上收集垃圾時，「好多老鼠會走過嚟，垃圾站最誇張可以同一時間有十隻、八隻。」他期望透過跨部門合作，可令環境衛生得到改善。

黃淑嫻（白衫者）講解老鼠「黑盒」捕鼠原理，又即席放置於花槽位置。（張浩維攝）

房署稱會增設鼠擋及鼠網

負責管理該邨的房署代表稱，已聯同食環署展開清潔行動，包括於各處擺放老鼠藥及鼠籠，亦會增設鼠擋及鼠網，及聘請專業公司加強滅鼠防鼠工作。該代表又稱，邨內鼠患並不嚴重，「見喺出面走來走去嘅多。」

黃淑嫻放鼠籠 親身上陣體驗洗地工作

邨內主要以塗有花生醬的麵包作為鼠餌，黃淑嫻即席示範，並將其放置在鼠籠，又向傳媒解釋老鼠「黑盒」捕鼠原理，及放置於花槽位置，另又親身上陣體驗洗地工作。

黃淑嫻表示，今屆政府非常重視環境衛生，政務司副司長卓永興早前主持「地區事項統籌工作組」，領導各部門統籌工作，八月中已展開「政府打擊衞生黑點計劃」，及至十月則將會聚焦改善市容。她相信，透過地區人士及政府合作的群策群力，將可解決環境衛生問題。黃又表示，願虛心聆聽意見及勇於嘗試，若市民或地區人士有任何可行建議，將會進一步研究。

黃淑嫻（白衫者）化身滅鼠專員，示範以花生醬塗麵包製鼠餌 。（張浩維攝）

她提到，已收到各方提供的黑點，當局將會檢視及更新名單，政府亦已展開跨部門合作，至於「老、大、難」個案則由政務司副司長親身協調，「成績大家都見到」，希望可汲取經驗，制定部門工作標準。

否認過往跨部門工作不足致衛生問題叢生

她否認過往跨部門工作不足致衛生問題叢生，並指上屆食衞局副局長徐德義有主持跨部門會議，統籌各部門工作，今屆政府則加大力度：「各部門全力配合，希望喺以往基礎上做得更好。」

政府上月中展開為期3個月的「政府打擊衞生黑點計劃」，重點打擊全港逾600個鼠患及冷氣機滴水等問題嚴重黑點，以及處理危險招牌。至10月起當局會展開第二階段「改善市容」行動，包括美化公共空間、改善街道設施和優化園林建築。

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