衞生黑點︱半斤大老鼠橫行難滅　太子深水埗居民檔主備受困擾

政府今（14日）起展開為期3個月的「打擊衞生黑點計劃」，副司長及多名局、署長巡視3區被指做Show。《香港01》待高官離場後，到太子及深水埗一帶了解民情，受訪居民及檔主均投訴鼠患猖獗。有居民見過達半斤重的老鼠，指每晚有老鼠爬進住宅覓食，備受困擾。

對於高官巡視衞生黑點，有檔主坦言「個個知佢今日做嘢，咪乾淨啲」，形容政府「搞一輪就冇搞，次次都係咁」，批政府「收咗貨就算數」，街道不到一個月又會滿佈垃圾。



林先生表示，他及同棟大廈其他住戶每晚備受鼠患困擾。(蕭博禧攝)

林先生住在太子柏樹街，他稱該區「好多老鼠」，以食肆及後巷位置尤其猖獗。他見過最大的老鼠達半斤，指它們會從後巷沿水管爬進住宅，一旦忘記關閉窗戶，便會進入單位覓食。林先生表示，他及同棟大廈其他住戶每晚備受鼠患困擾，家裡食物如香蕉及橙曾被老鼠咬，發現後需丟棄。被問到有否向政府部門及區議員求助，他稱「唔識」。

憂衞生問題影響疫情

太子居民李先生表示，曾看過附近有老鼠，稱若衞生差會影響疫情。談及政府打擊衞生黑點，他認為要持之以恆：「滅鼠成日都滅，滅完又有，冇乜辦法」。李先生稱老鼠生命力頑強，即使投放大量毒藥，仍難以杜絕。

對於垃圾棄置問題，他表示可透過教育改善，認同安裝閉路電視及將罰款增至數千元可加強阻嚇力。

李先生稱，若衛生差會影響疫情。(蘇煒然攝)

裝閉路電視及增加罰款難阻嚇老人

深水埗檔主賴先生坦言，「個個知佢（官員）今日做嘢，咪乾淨啲」，稱該區後巷及街道「不嬲都污糟」，夜晚滿街垃圾。他指鼠患猖獗，在攤檔也發現「老鼠屎」，形容該區老鼠「細過啲貓仔嘅」。賴先生批政府「搞一輪就冇搞，次次都係咁」，憶述每次清潔行動，後巷都會變得十分清潔，但政府「收咗貨就算數」，街道不到一個月又會滿佈垃圾。

賴先生又斥食環署多年來接到投訴才行動：「有人踢佢咪郁，冇人踢唔郁，政府工係咁」。被問到在衞生黑點安裝閉路電視及增加罰款可否增強阻嚇力，他稱「冇用，老人家點會驚你呢啲嘢？」又說，「最緊要係趕佢走，唔好畀佢周圍擺檔。」

賴先生斥食環署多年來接到投訴才行動。(蘇煒然攝)

陳小姐形容見過最大的老鼠「冇半斤都有八兩」。(蘇煒然攝)

深水埗另一檔主陳小姐強調鼠患問題嚴重，曾捕獲老鼠，形容最大的老鼠「冇半斤都有八兩」。陳小姐指老鼠難以捕捉，只能靠毒藥，該檔長期放老鼠藥。她又說，貨品曾被老鼠咬破，因此不敢將食物放在攤檔附近，即使用袋裝著也難逃老鼠靈敏的臭覺。

有清潔工友在場清潔打掃。(蘇煒然攝)

▼18區衞生黑點名單▼



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