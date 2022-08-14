衞生黑點｜卓永興率官員巡視 屋宇署指深水埗違規招牌佔全港1/3
為期三個月的「政府打擊衞生黑點計劃」今（14日）展開，政務司副司長卓永興率領多個政府官員落區巡視，其中一站包括聯同發展局局長寧漢豪及屋宇署署長余寶美，在深水埗福華街一帶視察違規招牌情況。
余寶美表示，屋宇署正在該區進行定期巡視招牌行動，料會發出約260張「拆除危險構築物通知」，涉及清拆約570個危險或棄置招牌，目標十月完成。署方將多管齊下監管招牌安全，她提到，將透過科技公司大數據搜尋新商戶，提醒需以合法方式安裝新招牌；另會對現存招牌進行定期安全檢查。
屋宇署署長余寶美指，全港大約有30,000個合法招牌，今年將會拆除近1,700個危險或棄置的違規招牌，單單在深水埗已佔570個，預期今年十月前完成清拆行動。她提到，地政總署已成立一個合法招牌資料庫，現已記錄了大約五個地區的合法招牌數據，市民可查閱相關資料。
途經兩個危險招牌時，余寶美指屋宇署會在相關處所張貼「拆除危險構築物通知」，規定招牌擁有者須在通知日期起計14天内，將該構築物拆除。
卓永興指，將會重點關注三大「問題招牌」，包括棄置破損招牌、沒有牌照和批准的招牌，並將同時關注新建招牌。余寶美表示，商戶易手後或會安裝新招牌，政府將透過科技公司大數據搜尋新商戶，並向其派發宣傳單張，提醒商戶以合法方式安裝新招牌，至於現存招牌方面，她強調，署方有相關安全檢測，檢查該招牌是否安全。
卓永興今日亦聯同其他局長及署長走訪多區，其中一站包括視察荔枝角道一條後巷的衞生黑點情況，環境及生態局局長謝展寰、食物環境衞生署署長楊碧筠和民政事務總署署長張趙凱渝亦有出席。
卓永興指，政府絕對有責任維持本港的衞生清潔，但他強調人人有責，「如果政府不斷清、市民不斷掉，我們只會在這『你清我掉、你清我掉』的夢魘中，不斷輪迴。香港是大家的香港，大家必須從今日起，處理好自己的垃圾。」他隨後與民政及青年事務局局長麥美娟，及民政事務總署署長張趙凱渝視察九龍城區內兩幢「三無大廈」及其周邊範圍非法棄置垃圾黑點。
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