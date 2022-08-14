衞生黑點｜卓永興率官員巡視　屋宇署指深水埗違規招牌佔全港1/3

為期三個月的「政府打擊衞生黑點計劃」今（14日）展開，政務司副司長卓永興率領多個政府官員落區巡視，其中一站包括聯同發展局局長寧漢豪及屋宇署署長余寶美，在深水埗福華街一帶視察違規招牌情況。

余寶美表示，屋宇署正在該區進行定期巡視招牌行動，料會發出約260張「拆除危險構築物通知」，涉及清拆約570個危險或棄置招牌，目標十月完成。署方將多管齊下監管招牌安全，她提到，將透過科技公司大數據搜尋新商戶，提醒需以合法方式安裝新招牌；另會對現存招牌進行定期安全檢查。



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余寶美指，深水埗涉及約570個危險或棄置招牌，預期今年十月前完成清拆行動。(盧翊銘攝)

屋宇署署長余寶美指，全港大約有30,000個合法招牌，今年將會拆除近1,700個危險或棄置的違規招牌，單單在深水埗已佔570個，預期今年十月前完成清拆行動。她提到，地政總署已成立一個合法招牌資料庫，現已記錄了大約五個地區的合法招牌數據，市民可查閱相關資料。

途經兩個危險招牌時，余寶美指屋宇署會在相關處所張貼「拆除危險構築物通知」，規定招牌擁有者須在通知日期起計14天内，將該構築物拆除。

政務司副司長卓永興、發展局局長寧漢豪及屋宇署署長余寶美等官員在深水埗福華街視察違規招牌。(盧翊銘攝)

卓永興指，將會重點關注三大「問題招牌」，包括棄置破損招牌、沒有牌照和批准的招牌，並將同時關注新建招牌。余寶美表示，商戶易手後或會安裝新招牌，政府將透過科技公司大數據搜尋新商戶，並向其派發宣傳單張，提醒商戶以合法方式安裝新招牌，至於現存招牌方面，她強調，署方有相關安全檢測，檢查該招牌是否安全。

卓永興今日亦聯同其他局長及署長走訪多區，其中一站包括視察荔枝角道一條後巷的衞生黑點情況，環境及生態局局長謝展寰、食物環境衞生署署長楊碧筠和民政事務總署署長張趙凱渝亦有出席。

卓永興指，政府絕對有責任維持本港的衞生清潔，但他強調人人有責，「如果政府不斷清、市民不斷掉，我們只會在這『你清我掉、你清我掉』的夢魘中，不斷輪迴。香港是大家的香港，大家必須從今日起，處理好自己的垃圾。」他隨後與民政及青年事務局局長麥美娟，及民政事務總署署長張趙凱渝視察九龍城區內兩幢「三無大廈」及其周邊範圍非法棄置垃圾黑點。

▼18區衞生黑點名單▼



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▼8月12日 政府跨部門代表交代「地區事項統籌工作組」打擊衞生黑點計劃▼

