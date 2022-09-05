新屋裝修投訴增三成　工程逾年始揭家俬有蠱惑　海關授四招自保

小業主或公屋居民新居入伙，必定迫不及待裝修成理想家園。香港海關今年首7個月，錄得107宗家居裝修投訴，較去年同期增加三成。有小業主經歷一年之久的裝修後，在收樓時發現「貨不對辦」，惟因工程歷時太長舉證困難。海關人員經調查揭發，屋內的櫥櫃、衣櫃及傢俬都有「蠱惑」，其價錢、品牌、質料等與合約有出入，即使不是「次貨」，涉案承辦商最終涉違《商品及說明條例》定罪。



海關提醒小業主，要「貨比三家」、「留意收費」、「書面記錄」及「查證牌照」，以保障自身利益。



海關版權及商標調查科不良營商手法調查課監督蔣依莉（右一)上周五（2日）到菁田邨，向居民派傳單提醒謹慎選擇裝修公司。（孔繁栩攝）

屯門新屋邨菁田邨及和田邨相繼入伙，涉9,000多個單位，屋邨中有裝修公司進行推廣。海關上周五（2日）到菁田邨向新入伙居民派發傳單，提醒謹慎選擇裝修公司。

即使非「次貨」 與合約不符可被控違《商品條例》

海關今年1月至7月接獲107宗涉及家居裝修的不良營商舉報個案，較去年同期82宗升約三成，其中一宗個案的裝修工程已歷時一年，但投訴人懷疑「貨不對辦」，並已對細節印象模糊，海關展開調查期間，細閱了逾百頁合約、圖則與相關文件，超過20多個小時與投訴人會面，最終找出「蛛絲馬跡」，原來單位內的櫥櫃、衣櫃及傢俬的價錢、品牌、質料等，與合約有出入，雖然未必是「次貨」，但足以涉違《商品說明條例》中的「應用虛假商品說明」，涉事裝修商人最終被定罪。

香港海關版權及商標調查科不良營商手法調查課監督蔣依莉表示，海關今年1至7月收到107宗不良裝修營商舉報個案，比同期增三成。（孔繁栩攝）

裝修商巧立奏追加收費：拆門不包括拆門框

海關版權及商標調查科不良營商手法調查課監督蔣依莉表示，現時涉裝修工程投訴類別主要有四大類，第一類是「裝修費用」問題，差價由數萬至幾百萬元不等，她指不良商戶會在簽訂合約後，巧立名目追加收費，例如「拆門唔包括拆門框」，要拆埋門框就加錢。

第二類是工程項目「貨不對辦」，裝修師傅可能會貪圖便利，偷工減料，私下更改睡床寬度、櫥櫃高度、地板磚型號等，以減低成本；第三類是「先斬後奏」，「裝修公司擅自增加項目，做咗先同顧客講」，惟由於裝修工程時間緊急，每當涉及錢財爭詏，消費者往往只能無奈地接受。

第四類是裝修公司「缺乏工程牌照」，「有啲商戶為求生意，不惜信口開河，訛稱自己係持牌或者係合資格嘅承辦商。」待工程出現問題，顧客才知上當受騙。

海關提醒，任何人違犯《商品說明條例》的「應用虛假商品說明」以及「誤導性遺漏」，一經定罪最高可罰處50萬元並監禁5年。

海關提醒市民挑選裝修服務時需貨比三家。（孔繁栩攝）

貨比三家勿貪平 書面記錄任何改動

蔣依莉提醒消費者，選擇裝修公司時要貨比三家，挑選信譽良好的承辦商，「遇到報價特別平嘅承辦商，消費者要格外留神，避免墮入不良商戶嘅陷阱，得不償失。」其次要看清報價單與合約內容，了解會否有額外收費；工程期間若有改動或有後加工，須以書面記錄，不能輕信口頭承諾；消費者亦應了解工程是否受法例規管，工人是否持有合格牌照。