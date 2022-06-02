安泰安達邨裝修工程合謀定價案　5承辦商被加重罰款至最高113.5萬

觀塘安泰邨和安達邨裝修服務的承辦商及負責人，被指合謀定價遭競委會控告，並被裁定違反《競爭條例》，判處罰款34.1萬至74萬元。競委會認為其中五名承辦商的判刑過輕提出上訴，上訴庭今(2日)下判辭，認為原審法官誤判5商的參與程而給予扣減，把罰款調高至65.6萬至113.5萬元。



5答辯人涉及兩個屋邨

競委會提上訴針對的5名答辯人來自兩宗案件，包括來自安泰邨案件的：馮氏機電工程有限公司、陶記營造廠有限公司；及來自安達邨案的：永興聯合建築有限公司、大道建築公司和百達建築工程公司。

原審官錯誤考慮答辯人參與程度

代表競委會的律師指，原審法官在判刑時，錯誤因5名答辯人的參與程度而給予扣減。上訴庭法官同意說法，認為原審官原則上犯錯，指違反《競爭條例》的協議是由涉案答辯人達成，判罰時亦應考慮整個協議。而答辯人需為其協議負責，若因參與程度而給予扣減，便出現不一致情況。上訴庭並就各答辯人的罰款，作出調整。

5答辯人罰款全被提高

其中馮氏機電工程有限公司和陶記營造廠有限公司，由原被罰款59.8萬和34.1萬元，改為罰款85.5萬和68.2萬元；永興聯合建築有限公司、大道建築公司和百達建築工程公司，則由原被罰款67萬、42萬和74萬元，改為罰款103萬、65.6萬和113.5萬元。

案件編號：CACV143/2020、CACV46、157/2021