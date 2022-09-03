勞聯倡9月3日中國人民抗日戰爭勝利紀念日　列法定假日增民族認同

今日（9月3日）為中國人民抗日戰爭勝利紀念日。港九勞工社團聯會（勞聯）立法會議員林振昇、周小松建議將抗日戰爭勝利紀念日列為法定假日，以鼓勵市民去參與紀念活動，例如參觀紀念館或抗戰遺址等，認識國家歷史，提升民族認同。



勞聯立法會議員林振昇（中）。（圖片由林振昇提供）

林振昇表示，全國人民代表大會曾在2014年將9月3日定為中國人民抗日戰爭勝利紀念日後，特區政府亦自該年起，在香港舉行相應的官方紀念活動。2015年，適逢抗戰勝利70周年，國務院宣佈該年9月3日全國放假一天，讓人民參與各地的紀念活動。當時，特區政府亦響應中央做法，將該日訂為一次性的特別公眾假期及法定假日。

香港沙頭角抗戰紀念館於6月底落成。林振昇認為，隨著該類設施設立，可讓全港市民藉由一天假期，深入認識歷史、鑑古知今，增強民族認同感。他建議政府應檢討假期政策，將中國人民抗日戰爭勝利紀念日列為法定假日。

周小松亦認為，將紀念日訂為假期，突顯紀念日重要性，也可讓青年認識背後的意義。

公務員事務局局長楊何蓓茵Facebook截圖。

楊何蓓茵︰必須讓年輕一代認識抗戰歷史

公務員事務局局長楊何蓓茵今日（9月3日）在Facebook發布帖文，指今早出席在香港大會堂紀念花園舉行的中國人民抗日戰爭勝利紀念日儀式，認為「我們必須讓年輕一代認識這段歷史，因爲不能鑑古就不能知今。」

勞聯過去曾於立法會提同類動議遭否決

2019年，勞聯前任立法會議員潘兆平曾提出議員議案，促請政府檢討假期政策，把中國人民抗日戰爭勝利紀念日列為法定假日，卻被否決。當時商界認為有紀念價值的日子不一定要放假。