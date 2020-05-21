DSE 2020│中史卷一必答考抗日戰爭　考生稱作答有顧忌

今屆中學文憑試歷史科一條涉及1945年前中日關係的題目惹起爭議，存廢尚未有定論。中國歷史科今日(21日)早上開考，有約6000人報考。中史卷一必答部份其中一條分題資料，提供抗日戰爭時期的宣傳海報及傳單，要求考生分析當中描繪的日軍形象有何不同；是否同意傳單中「華北華中的日軍完全連絡」、「徐州失陷了」的觀點等。 另外選答題則考及辛亥革命、國共合作及文化大革命。有考生坦言考慮到歷史科試題爭議，在作答中史抗日戰爭題時有所顧忌，不會花太多時間及精力完成該題目。

文憑試中史科卷一及卷二今日早上開考。卷一必答部份涵蓋甲、乙兩部，佔 40 分；其餘甲部及乙部各設3題，考生須分別各選答 1 題，佔50 分 。

中學文憑試(DSE)中史科今日開考，有題目談及抗日戰爭。(余俊亮攝)

第一部份必答題問及封制度崩壞以及戰國時期現象；提供與蔣介石有關的兩幅漫畫，問及記述的是哪宗事件，及考生是否同意漫畫家觀點。

題目以抗日戰爭宣傳海報 問及資料描繪日軍形象

此外,題目中其中一個分題資料提供抗日戰爭時期的宣傳海報及傳單，其中一張是中方角度的海報，其標語是「萬眾一心誓滅倭寇」；另一張為日方角度的傳單，提及「華北華中的日軍完全連絡」、「徐州失陷了」，該題要求考生指出當中描繪的日軍形象有何不同、分析為何兩宣傳品有不同描繪、是否同意傳單中的觀點，「試援引史實，加以解釋。」

至於乙部，則問及辛亥革命、國共合作及文化大革命；其中文化大革命一題，要求考生援引史實，分析「文化大革命」對經濟、文教及政治影響。

考生稱答抗日戰爭顯有顧忌

考生麥同學認為，整體中史試卷程度一般，不過受近日歷史科中日關係試題爭議影響，坦言作答中史抗日戰爭題會有所顧忌，雖然題目問法不涉及「利多於弊」，但是會分配較少時間在該條分題，並側重作答其它題目。

麥指，試題資料分別提供中國及日本角度的抗日戰爭宣傳品，他認為題目容易明白，「唔會無討論空間」。他續指，日方傳單有要求中方勸降意味，但他不同意這個觀點，因據歷史資料，抗日戰爭中好少中國人投降。至於卷二方面，他認為，考題方向清晰，不難處理。

考生蔡同學表示，中史兩卷整體程度不難，作答時未受歷史科試題爭議影。（余俊亮攝）

考生蔡同學表示，中史兩卷整體程度不難，但作答時難免緊張。至於抗日戰爭題，他認為日方傳單旨在打擊華方抗日士氣，他不同意該觀點，並舉出中國打勝仗的台兒莊及平型關戰役反駁，粉碎「三月亡華論」。

他指，歷史科試題爭議未有影響他應考，但作為歷史科考生，他認為該中日關係題不涉及爭議，「咁都取消都冇辦法。」他認為，政府誇大民族主義，並以此取消試題，「為取消而取消。」

考生吳同學認為中史卷偏容易，題目未有如歷史卷要求考生表明立場。（余俊亮攝）

考生吳同學認為中史卷偏容易，題目未有如歷史卷要求考生表明立場。吳指，中史卷抗日戰爭題提供日方的宣傳單，明顯是政治宣傳品，不同意其觀點，「日本侵華係唔開心嘅事，但幅圖畫到好開心，所以我唔同意。」