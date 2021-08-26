國民教育｜教局整合活動策劃年曆　建議師生9.3悼抗日戰爭死難者

為加強國民教育，教育局今日（26日）向全港中小學發通函，整合多項有關國民教育的資源、相關推廣活動，其中「活動策劃年曆」包括多個日子及活動建議，如在抗日戰爭勝利紀念日，教育局建議學校安排全校師生默哀悼念抗日戰爭死難者、舉辦圖書館專題書籍展覽等，年曆亦包括國家憲法日及《香港國安法》頒布兩周年等日子。



教育局今日（26日）向中小學發出通函，列出「活動規劃年曆」，包括抗日戰爭勝利紀念日、國慶日、國家憲法日等。（資料圖片）

教育局：推行國民教育是學校應有之責

教育局在通函提到，國民教育是學校課程一部分，形容為學校「應有之責」，國民教育包括促進學生認識國家的歷史文化和國情、《憲法》、《基本法》和國家安全教育涵蓋的概念和範疇。教育局稱，為教師和學生舉辦一系列推廣活動，並增潤資源，讓學校在新學年重要日子，安排校本活動，加強培養學生的國民身份認同，整理出「活動規劃年曆」。

根據「活動策劃年曆」，包括抗日戰爭勝利紀念日、國慶日、國家憲法日、南京大屠殺死難者國家公祭日、《基本法》頒布紀念日、全民國家安全教育日及五四青年節等。教育局建議，學校可以在相關日子，安排展覽、講座等教育活動。

教育局又建議，學校在新學年，應定期安排升掛國旗及奏唱國歌。（資料圖片）

其中，在抗日戰爭勝利紀念日，教育局建議學校安排師生哀悼抗日戰爭死難者；南京大屠殺死難者國家公祭日，局方亦建議校方安排悼念活動。教育局又建議，學校在新學年，應定期安排升掛國旗及奏唱國歌，並舉行不同學習活動。

辦國慶日網上問答比賽

另外，教育局舉辦「2021『國慶日』網上問答比賽」，並於新學年續辦「《基本法》學生校園大使培訓計劃」，邀請學校提名學生參加。