增七死涉無求醫取新冠藥77歲翁　聯合醫院護士確診曾赴同事婚宴

本港新冠肺炎疫情升溫，衞生署衞生防護中心今日（3日）公布，新增10,426宗確診個案。死亡個案方面，新呈報七宗死亡個案，包括一名77歲男病人，他在社區檢測中心檢測陽性，其家人為他於衞生署平台呈報後，醫管局曾建議病人到指定診所或預約遠程醫療求醫及服食抗新冠口服藥，不過病人女兒以他病情輕微而拒絕。其後病人病情惡化，並在家中昏迷，救護員到場時病人已沒有心跳。



醫管局亦表示，基督教聯合醫院一名急症室護士昨日（2日）快速檢測陽性，其後調查發現該護士，曾出席同部門另一名同事婚宴，同枱六名急症室護士均被列為密切接觸者。醫管局強調，目前聯合醫院急症室服務未有受影響。



醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻今日在疫情記者會中表示，現時有2,739名確診病人留醫，包括396名是新增留醫的確診病人。昨晚呈報增加16名病人情況危殆，14人情況嚴重。

死亡個案方面，醫管局呈報多六宗個案，涉及三男三女，年齡介乎77至94歲，當中三人未完成接種疫苗，兩人完全未打針。而死亡個案方面，有兩人死亡與新冠肺炎沒有直接關係；其餘三人死因則與新冠肺炎有關，包括90歲女子、83歲男子、94歲女子。劉家獻指涉事三病人均有長期病，包括中風、糖尿病、認知障礙及心室顫動等。

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77歲確診翁無求醫取新冠口服藥 昏迷搶救無效

另外，一名有糖尿病、高血壓、血脂高的77歲男病人8月16日於社區檢測中心檢測陽性，家人8月18日為他於衞生署平台呈報，同日醫管局致電，病人女兒指他有輕微咳嗽、流鼻水等，不過沒有發燒，胃口亦正常。當時醫管局建議病人到指定診所或預約遠程醫療取得抗新冠口服藥。不過病人女兒以他病情輕微而拒絕。

至9月1日清晨家人發現該名男病人昏迷不醒，救護員到場時病人已沒有心跳，到急症室後急救無效離世。

醫管局籲60歲以上確診者 無病徵亦要服口服藥

劉家獻指病人已接種兩劑疫苗，並指現時有市民尤其是60歲以上長者：「可能覺得病徵輕微，建議轉介去指定診所或者遠程醫療都未必肯睇，睇左都未必肯食抗新冠口服藥。」他呼籲60歲以上長者即使沒有病徵，亦要服食口服藥減低病毒，以及減少病情轉差需要入院及死亡的風險。

9月3日衞生署衞生防護中心公布，新增10,426宗確診個案。（馬煒傑攝）

另外，法醫新呈報一宗死亡個案，病人在家死亡，涉及一名69歲男子。根據家屬資料，他在8月21日出現氣促，其後出現肚痾、疲累及喉嚨痛等病徵，不過沒有求醫，亦沒有做任何測試。家人於8月28日上午到其家中探望時發現他昏迷，救護員到場後證實已死亡，其後為他進行快速測試及核酸檢測均是陽性。

伊利沙伯醫院內科病房四男病人確診一人危殆

醫院感染群組方面，伊利沙伯醫院內科病房，先後有四名分別62至93歲的男病人確診，四名病人曾與一名早前轉院到九龍醫院、其後確診的病人處於同一病房。目前四名病人正接受隔離治療，三人情況穩定，一人危殆。危殆病心為93歲男子，他本身都自身疾病。

聯合醫院急症室確診護士 同枱6名同部門護士列密切接觸者

另外，一名基督教聯合醫院急症室護士於9月2日下午經快速測試確診，醫院隨即進行追蹤調查，發現該名護士曾出席同一部門另一名同事婚宴，故同枱六名急症室護士均被列為密切接觸者。醫管局強調會密切監察員工健康情況。

劉家獻︰新冠口服藥可減低重症、入院及死亡風險最高達80%

被問到醫院管理局行政總裁高拔陞今日指，有40%確診病人選擇不服食抗新冠口服藥，而今日離世的77歲男病人同樣沒有求醫取口服藥。劉家獻解釋，病人有很多原因決定不服食口服藥：「你知中國人可能覺得病徵好輕微咪唔食，或者驚西藥『散』，食中藥就得，唔食呀，好多香港人有此想法，尤其是中國人。」

劉強調，抗新冠的口服藥物在港已處方予幾萬名病人服食，未見有嚴重副作用或問題。他又指，已知文獻顯示，口服藥可減低重症、入院及死亡風險最高達80%：「有啲野可令你風險降80%，大家都要使用」。他又呼籲市民如醫生處方口服藥，市民應接受：「有啲病人當看住門口先，等差先食，最緊要係黃金五天，頭五日食都有效。」

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